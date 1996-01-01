Зарплаты оторвались от реального падения доходов российских компаний

Большая часть жителей России не стала беднее из-за кризиса. А кто стал, то разве что чуть-чуть: среднемесячная реальная зарплата за январь - май, по данным статистики, снизилась всего на 2%.

За то же время промышленное производство упало на 15,4%, ВВП - больше чем на 10%. А доходы предприятий, по расчетам "Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" (ЦМАКП), в большинстве отраслей и вовсе рухнули на 20-40%. Резонный вопрос: на что же компании содержат работников? И как долго они еще смогут их содержать?

Компании старались не снижать зарплаты, очевидно, рассчитывая на рост спроса и стремясь сохранить кадры, которые были в дефиците перед кризисом. И это стоило им дорого.

Рост выручки наблюдался только в трех отраслях, а рост зарплат - в шести. И в этих трех отраслях темпы роста выручки превысили темпы роста фонда оплаты труда - это производство изделий из кожи и обуви, строительство и производство и распределение электроэнергии. Остальные отрасли продемонстрировали противоположную тенденцию, причем особенно отличилось производство нефтепродуктов, где выручка упала на 28,1%, а ФОТ вырос на 8,6% (впрочем, во втором квартале, в связи с ростом цен на нефть и нефтепродукты, этот перекос несколько уменьшился).

Для некоторых отраслей является приоритетом увольнение лишних при сохранении зарплаты. Скажем, в первом квартале занятость в промышленности упала на 6,5%, - более чем в два раза больше, чем средняя зарплата. Предпочитают увольнять в сельском хозяйстве, пищепроме, легпроме, производстве машин и оборудования. Но для предприятий из числа градообразующих - все наоборот: снижение и задержки зарплат вместо увольнения оставляют надежду, а значит, снижает социальную напряженность. Предпочитают снижать зарплату в строительстве, металлургии, производстве транспорта и стройматериалов. В электроэнергетике и торговле сокращение занятости и оплаты идет одинаковыми темпами.

Попытки удержать рабочие места при тотальном падении экономики приводят к закономерному результату - ухудшению экономических показателей предприятий. По оценкам ЦМАКП, в целом по промышленности материальные затраты увеличились на 6,1% за первый квартал, при том, что отпускные цены упали на 8,5%. По расчетам ИКСИ, удельные трудовые издержки (т.е. расходы на работников, поделенные на выпуск продукции) почти не росли с января 2007 года, но с началом острой фазы кризиса в октябре 2008-го резко подскочили и в мае достигли 36%.

Стабильно высокие зарплаты - это одна из причин того, что после девальвации рубля, в отличие от 1998 года, не заработал механизм импортозамещения. Если считать зарплаты в валютном выражении, то получается, что они в первом полугодии 2009 года упали, примерно, пропорционально снижению производства - на 15-20%.

В результате перекосов с выручкой и затратами на производство (из-за слишком медленного сокращения зарплат) конкурентоспособность российской экономики по издержкам снизилась на 15%. А все то преимущество, которое дала девальвация, к настоящему моменту уже исчезло из-за роста номинального курса рубля и инфляции.

И, чтобы устранить возникший дисбаланс, фонды оплаты труда в целом по экономике, по расчетам ЦМАКП, должны быть тем или иным образом снижены на те же 10-15%.

Несмотря на то, что россияне не обеднели, вряд ли стоит рассчитывать на восстановление спроса в нынешнем году. Поэтому предприятиям все же придется приводить зарплаты в соответствие со своими доходами. Большая часть директоров предпочтет снижать их лишь в реальном выражении, просто не индексируя зарплату в соответствии с инфляцией. Но разрыв между динамикой зарплат и доходами предприятий слишком велик - и менеджеры будут вынуждены "резать по-живому".