Дальэнергосбыт учит совести через суд

С начала года "Дальэнергосбыт" направил в судебные органы более 11 тыс. исков в отношении должников. За семь месяцев судами удовлетворено 17,5 тыс. заявлений с учетом поданных в конце 2008 года.

Кроме того, отмечает пресс-служба "Дальэнергосбыта", 190 исков направлено в суды в отношении должников - юрлиц, удовлетворено - 186. Общая сумма долга этих абонентов составила порядка 99 млн рублей. А общая сумма задолженности, которую потребители, включая физлиц, согласно решению суда должны вернуть в бюджет компании, превышает 175 млн руб. Еще до получения исполнительного листа должники поспешили вернуть более 40 млн руб. О затратах на судебные тяжбы и содержание юристов в компании умалчивают.