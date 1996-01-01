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"Соллерс" ждет, когда "японки" развалятся
Представители ООО "Соллерс-Дальний Восток" на прошлой неделе провели презентацию проекта по созданию автосборочного производства в Приморье. Выпуск легковых машин компания намерена отложить.
- Мы все понимаем, что пока невозможно конкурировать с подержанными "японками". Мы подождем год-два, пока они развалятся, - заявил представитель ООО "Соллерс-Дальний Восток" Александр КОРНЕЙЧУК.
Вначале компания намерена собирать грузовики "Исудзу" грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн и спецавтомобили "Фиат Дукато", предназначенные для перевозки населения, а также для обслуживания социально-бытовой и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Первая очередь рассчитана на выпуск 15 тыс. автомобилей в год и даст работу 700 человек.
- Я привезу с собой не больше десятка специалистов. Остальные работники будут местными, - заверил представитель компании.
На втором этапе завод планирует выйти на мощность в 40 тыс. автомобилей. Предприятию понадобится 2 300 рабочих. В перспективе планируется собирать в Приморье внедорожники и легковые автомобили. Вероятно, бюджетным автомобилем станет Fiat Albea, которая сейчас собирается на предприятии компании в Набережных Челнах.
- Уже через полтора года мы планируем достичь 70% локализации (изготовление комплектующих на отечественных заводах. - Прим. редакции), - сказал Александр Корнейчук. - Правда, не в Приморье, а в России. Главным образом будем везти комплектующие с наших заводов в европейской части страны.
Приморское автосборочное предприятие разместится на территории двух цехов "Дальзавода".
- Площадка, честно говоря, мне не очень понравилась. Но мы доведем ее до нужного уровня, - заверил Александр Корнейчук.
По его словам, за приморским проектом внимательно наблюдают все автопроизводители.
- Надо сказать, они не верят в успех, но следят за тем, как продвигается проект, и если у нас все получится, то, уверен, придут сюда вслед за нами, - сказал представитель завода.
Доставка комплектующих из Японии в центральную часть России морским путем занимает 80-90 дней, то есть фактически на три месяца "замораживаются" средства, вложенные в автокомплектующие. По железной дороге груз добирается быстрее - за месяц. Но обходится такая транспортировка значительно дороже.
- Каждую деталь нужно отдельно упаковать в довольно дорогой материал. Загруженные по отдельности, запчасти занимают довольно много места. Если мы вначале будем здесь, в Приморье, собирать машины и доставлять их на запад страны, то сэкономим значительные суммы, - объяснил бизнес-идею проекта представитель ООО "Соллерс-Дальний Восток" Александр Корнейчук.
По оценке представителей завода, стоимость проекта составляет 5 млрд руб., которые правительством "велено" выделить ВТБ. Но, похоже, в успех дела уже не верят и местные единороссы, чья партия взяла проект автозавода на Дальнем Востоке себе на щит как великое утешение обиженным дальневосточникам. И что же и когда они получат взамен повышения автопошлин?
ДосьеУ компании Sollers уже есть автозаводы. В Татарстане она выпускает Fiat Ducato и грузовики Isuzu. В Набережных Челнах собирает машины SsangYong и Fiat. Кроме этого, Sollers принадлежат "УАЗ" и "Заволжский моторный завод" (ЗМЗ). У компании хорошие связи в правительстве. Директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга, к слову, один из авторов решения о повышении таможенных пошлин на иномарки Алексей РАХМАНОВ с 2002 по 2008 г. занимал должность директора по стратегии и развитию бизнеса ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО", ныне известной как Sollers. Генеральный директор Sollers Вадим ШВЕЦОВ был одним из главных организаторов совещания в Набережных Челнах, на котором председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН объявил о повышении таможенных пошлин на импортные автомобили.
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