www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"РУСАЛ" предпочел Ярославке Монголию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"ЗР" уже сообщал, что Ярославская горнорудная компания может повторить ситуацию с вольфрамовыми ГОКами. На прошлой неделе пресс-служба ООО "ЯГРК" распространила информацию о причинах приостановки работы горнорудной компании.

На сегодняшний день практически 100% произведенной продукции Ярославского ГОКа потребляют предприятия ОК "РУСАЛ", который и контролирует 50% ООО. "ЯГРК". Однако ОК "РУСАЛ" не выполняет контрактные обязательства по оплате поставленной продукции.

Так, в 2008 году ежемесячная сумма просроченной задолженности составляла в среднем около 20 млн рублей. В 2009 году ситуация с просроченной задолженностью повторяется при том, что указанная сумма долга составляет около 30% бюджета предприятия (например, ежемесячный фонд оплаты труда - 16-20 млн рублей) - 20 млн рублей. Кроме этого, ОК "РУСАЛ" систематически не выполняет контрактные обязательства в части заказа объемов продукции начиная с 2007 года.На август 2009 года при подписанном контракте на поставку 119 тыс. тонн концентрата выбрано только 66 тыс.тонн.

Сокращая закупки концентрата у российского производителя, причем зависимого от него, ОК "РУСАЛ" увеличивает импорт из Монголии - у компании "Монголросцветмет". До 2006 года ООО "ЯГРК" полностью обеспечивал российских потребителей плавикошпатовой продукцией, а с 2006 г. по настоящее время импорт из Монголии вырос более чем в два раза. Объем импорта плавикошпатового концентрата, произведенного компанией "Монголросцветмет", на 2009 г. оценивается в размере 80 тыс. тонн. При этом с учетом качества продукции цена концентрата СО "Монголросцветмет" превышает предложенные Ярославской ГРК. Даже с учетом доставки на ОАО "Южно-уральский криолитовый завод" (г. Кувандык, Оренбургская область) цена российского плавикошпатового концентрата на 15% ниже монгольского.

Для выхода из сложившейся ситуации руководство Ярославской ГРК обратилось в Минпромторг России с просьбой ввести защитную пошлину 20% на импорт плавикошпатового концентрата на территорию РФ. Кроме этого, ведутся переговоры с менеджментом ОК "РУСАЛ" как с собственником предприятия. Однако, как заявила сотрудник пресс-службы ОК "РУСАЛ" О. САНАРОВА, "РУСАЛ" не причастен к проблемам предприятия.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru