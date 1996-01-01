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"РУСАЛ" предпочел Ярославке Монголию
"ЗР" уже сообщал, что Ярославская горнорудная компания может повторить ситуацию с вольфрамовыми ГОКами. На прошлой неделе пресс-служба ООО "ЯГРК" распространила информацию о причинах приостановки работы горнорудной компании.
На сегодняшний день практически 100% произведенной продукции Ярославского ГОКа потребляют предприятия ОК "РУСАЛ", который и контролирует 50% ООО. "ЯГРК". Однако ОК "РУСАЛ" не выполняет контрактные обязательства по оплате поставленной продукции.
Так, в 2008 году ежемесячная сумма просроченной задолженности составляла в среднем около 20 млн рублей. В 2009 году ситуация с просроченной задолженностью повторяется при том, что указанная сумма долга составляет около 30% бюджета предприятия (например, ежемесячный фонд оплаты труда - 16-20 млн рублей) - 20 млн рублей. Кроме этого, ОК "РУСАЛ" систематически не выполняет контрактные обязательства в части заказа объемов продукции начиная с 2007 года.На август 2009 года при подписанном контракте на поставку 119 тыс. тонн концентрата выбрано только 66 тыс.тонн.
Сокращая закупки концентрата у российского производителя, причем зависимого от него, ОК "РУСАЛ" увеличивает импорт из Монголии - у компании "Монголросцветмет". До 2006 года ООО "ЯГРК" полностью обеспечивал российских потребителей плавикошпатовой продукцией, а с 2006 г. по настоящее время импорт из Монголии вырос более чем в два раза. Объем импорта плавикошпатового концентрата, произведенного компанией "Монголросцветмет", на 2009 г. оценивается в размере 80 тыс. тонн. При этом с учетом качества продукции цена концентрата СО "Монголросцветмет" превышает предложенные Ярославской ГРК. Даже с учетом доставки на ОАО "Южно-уральский криолитовый завод" (г. Кувандык, Оренбургская область) цена российского плавикошпатового концентрата на 15% ниже монгольского.
Для выхода из сложившейся ситуации руководство Ярославской ГРК обратилось в Минпромторг России с просьбой ввести защитную пошлину 20% на импорт плавикошпатового концентрата на территорию РФ. Кроме этого, ведутся переговоры с менеджментом ОК "РУСАЛ" как с собственником предприятия. Однако, как заявила сотрудник пресс-службы ОК "РУСАЛ" О. САНАРОВА, "РУСАЛ" не причастен к проблемам предприятия.
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