"Роснефть" начинает строить нефтезавод в Приморье

Реализация проекта строительства Приморского НПЗ в Находке начнется во второй половине 2009 года. Об этом сообщил журналистам газеты "Гудок" глава "Роснефти" Сергей БОГДАНЧИКОВ.

По его словам, "сейчас есть уточненное пред-ТЭО и разрабатывается стадия "проект", которая позволит закупать оборудование и определит стоимость капитальных вложений в строительство НПЗ". "Проект будет готов во второй половине 2009 года", - уточнил Богданчиков. Объем инвестиций в проект, по словам главы "Роснефти", еще будет уточнен, но "уже в 2009 году будут вкладываться миллиарды рублей".

Ранее сообщалось, что проектирование завода в нескольких километрах от строящегося порта в бухте Козьмино - конечной точке нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" - должно завершиться в мае 2009 года, а к строительству планируется приступить в октябре того же года. По прогнозам, первую очередь завода пустят в 2014 году с объемом переработки на начальном этапе 10 млн тонн нефти в год. После запуска второй очереди предприятие будет перерабатывать 20 млн тонн нефти в год. Приморский НПЗ будет выпускать бензин, дизельное топливо, топочный мазут, различную нефтехимию. Только производство полиэтилена составит порядка 6 млн тонн в год, выпуск полипропилена планируется в таких же объемах. Около 90% продукции завода планируется отравлять на экспорт.