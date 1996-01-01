Бизнесмены переходят на юань

Хабаровские бизнесмены переходят в расчетах с китайскими партнерами на юань. В августе взаимные корреспондентские счета в национальной валюте открыты в Региобанке и филиале Сельскохозяйственного банка КНР в Харбине.

Завершена процедура согласования и подписания договора об открытии взаимных корреспондентских счетов. Клиенты дальневосточного банка, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, получили возможность заключения контрактов и последующего проведения расчетов в национальных валютах России и Китая, сообщила пресс-служба банка.

В рамках соглашения между центральными банками РФ и КНР о проведении расчетов по приграничной торговле, заключенном в 2005 году, ЗАО "Региобанк" ранее открыл счет в китайских юанях в отделении Сельскохозяйственного банка Китая в городе Суйфэньхэ. Однако география платежей в КНР с использованием данного корреспондентского счета была ограничена - только в отделениях СБК приграничных городов Суйфэньхэ, Дунине и Хейхэ. После расширения перечня приграничных территорий в КНР расчеты по приграничной торговле стали возможны по всей провинции Хэйлунцзян. В июне этого года корреспондентские счета на имя Региобанка появились в Харбинском филиале СБК, а 21 августа соответствующие счета в российских рублях и китайских юанях китайского банка были открыты в Региобанке.