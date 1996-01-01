Экодом для Дальнего Востока

Экологически чистые, энергосберегающие, автономные деревянные дома - что может быть лучше для рекреационных поселков, туристических центров, детских и юношеских лагерей отдыха и индивидуального жилья на юге Дальневосточного федерального округа? Тем более когда в проект дома включены новейшие разработки ученых из крупнейшего технического вуза региона, а производством занимается ведущая дальневосточная компания с высокой культурой производства и большим опытом работы с деревянными конструкциями.

Речь идет об учебно-производственном центре "Технопарк "Инновационное домостроение", созданном ДВГТУ и Группой компаний AUSTRALUX group в январе 2009 г. Под эгидой нового проекта были объединены последние разработки самых разных кафедр и научных коллективов ДВГТУ. Здесь нашли себе применение архитекторы и строители, дизайнеры и теплотехники, энергетики и специалисты по деревообработке. В рамках приоритетного национального проекта "Образование" было приобретено современное деревообрабатывающее оборудование и специальное программное обеспечение для деревянного домостроения. Бизнес-партнером проекта выступила Группа компаний AUSTRALUX group. В итоге уже сегодня есть не только проект энергосберегающего, экологически чистого деревянного дома, но и все готово для создания первого пилотного дома. А в 2010 г. партнеры собираются построить и сдать порядка 100 тыс. кв. м сезонного жилья.

"Инновационный проект по деревянному домостроению важен не только для нас и наших партнеров, но и для всего региона - ведь приоритеты развития связаны с инновационной экономикой. Уже в скором будущем инновационные технологии должны составить от 40 до 50% всех технологий, которые будут в структуре новой экономики, - считает ректор ДВГТУ, доктор технических наук, профессор Анвир ФАТКУЛИН. - Проект Технопарк ДВГТУ "Инновационное домостроение" как раз и связан с внедрением разработок наших ученых, аспирантов, магистров разных направлений. Собрав их воедино, мы сегодня имеем уникальный проект экологически чистого, безопасного, комфортного дома. Мы надеемся, что наши дома найдут применение и при реализации многочисленных строительных программ, которые сегодня разворачиваются на территории региона. А в результате мы достигнем главного - улучшения качества жизни населения Приморского края и Дальнего Востока".

По словам Анвира Фаткулина, началось все с идеи, которая выросла на базе инновационной образовательной программы ДВГТУ. В рамках этой программы было закуплено оборудование, которое предназначается как для научной и учебной, так и для экспериментальной и производственной деятельности. Сегодня практически все оборудование уже готово к работе, и вскоре партнеры представят на суд дальневосточников первую конструкцию экодома.

"Для нас очень важно, что этот проект мы реализуем совместно с бизнес-партнером, - продолжает ректор ДВГТУ. - Группа компаний AUSTRALUX group, которая имеет большой опыт работы с деревянными конструкциями, поддержала наш проект. И сегодня мы тесно сотрудничаем. Мы это очень ценим - ведь развитие отношений с бизнесом является приоритетным и для системы образования, и для построения новой экономики, а инновационные разработки должны находить своего инвестора. Технологии работы у AUSTRALUX давно отработаны. Кроме того, на их базе работает наш учебно-производственный центр "Деревообработка". Но деревянное домостроение для них тоже новый проект. Надеемся, что в таком консорциуме он будет успешен".

Александр ЗУБКО, председатель совета директоров AUSTRALUX group, также высоко оценивает перспективы совместной работы. По его мнению, эти дома могут найти применение при застройке целых поселков.

"На Дальнем Востоке, тем более в городе Владивостоке и в Приморском крае, AUSTRALUX знают как производителя шкафов-купе и кухонной мебели. 15 лет назад AUSTRALUX Group первой ввезла на территорию Приморского края шкаф-купе и предложила рынку нечто совершенно новое. За прошедшие годы мы стали крупным предприятием, которое начало производство малозатратных по содержанию домов малой этажности. Мы начали сотрудничать с университетом еще 6 лет назад. Тогда у нас была идея создания Ремесленного училища, но сегодня она переросла в более масштабный проект - Технопарк "Инновационное домостроение". Мы предоставили ДВГТУ площадку, на которой университет установил новейшее оборудование промышленного назначения. Уже в ближайшем будущем мы начнем производить деревянные дома, которые имеют целый ряд преимуществ. Первое - это скорость возведения и себестоимость. Стоимость 1 кв. м этого дома под ключ - 25 тыс. рублей. Эта цифра говорит сама за себя. Второе преимущество - это автономность и малая энергозатратность, которая обеспечивается за счет целого ряда инновационных идей.

Эти дома могут быть использованы как частными лицами, так и подрядчиками, занимающимися застройкой целых поселков, и мы надеемся получить такой подряд. Мы уверены, что жилье будет очень комфортным. Группа компаний AUSTRALUX group со своей стороны готова обеспечить еще и внутреннее обустройство дома, заполняя его изделиями собственного производства - встроенными шкафами-купе, кухнями, оригинальными межкомнатными дверьми и перегородками, обустраивая снаружи мансардами, козырьками, ограждениями и т.д. То есть мы готовы сдавать не "межстеновое пространство", а дома "под ключ".

Но кроме развития нового вида бизнеса Александр Зубко видит еще один плюс в сотрудничестве с ведущим техническим университетом региона.

"Многие предприниматели сегодня возмущаются, что, мол, вузы готовят не так и не тех. Но, по моему мнению, предприниматель должен сам себе задать вопрос: а что я сделал для того, чтобы обеспечить хотя бы свое предприятие необходимыми кадрами? Государство вкладывает деньги в систему образования, финансирует университеты. И предприниматели обязаны вносить в это свой вклад. Это и есть социальная ответственность бизнеса. Например, брать студентов на практику, прививать им культуру труда, давать возможность овладеть практическими навыками. Когда ребята попадают в среду, в которой есть порядок, они уже вынуждены принимать эти правила игры и вести себя по-другому. "Мы не боремся за качество, мы качественно делаем всегда!" - это наш девиз. И именно на этих примерах мы воспитываем молодежь. Я согласен, что ребята приходят очень разные. Но, по моим наблюдениям, за последние 10-15 лет многое поменялось. И сегодня молодежь идет на производство более осознанно. Но ими нужно заниматься, любой процесс должен быть управляемым и системным".

С мнением предпринимателя полностью согласен и ректор ДВГТУ - ведь именно подготовка кадров для новой экономики остается одной из основных задач университета. По словам Анвира Фаткулина, на базе технопарка будут проходить стажировки и практики студенты самых разных специальностей - строители и проектировщики, архитекторы и энергетики, специалисты по водоснабжению и вентиляции. В работе технопарка уже сегодня задействованы различные кафедры и научные коллективы университета. В первую очередь - это кафедры Строительного института, Института архитектуры и дизайна, Естественно-научного института, Института механики, автоматики и передовых технологий. В этих подразделениях университета ведется подготовка специалистов, компетенции и звания которых востребованы в уникальном проекте деревянного домостроения.

Но технопарк "Инновационное домостроение" - далеко не единственный пример тесного сотрудничества ДВГТУ и бизнеса. На территории Приморского края реализуется целый ряд совместных проектов. Среди них - опытно-промышленное производство по изготовлению полимерных материалов, совместно с "Русской полимерной компанией", проектная деятельность совместно с НПО "Гидротекс", опытно-конструкторские работы с "Центром модернизации котельной техники", экологические проекты с Центром "Экоаналитика", учебно-научно-производственное подразделение по переработке шин в структуре УНИКУМ ДВГТУ.

"Сегодня для университета очень важны такие проекты - потому что стоит задача развития высшего образования, и эта задача определена введением категории национальных исследовательских университетов. Именно на эту категорию мы готовим сегодня заявку. Мы заявляем ДВГТУ как национальный исследовательский проектно-инновационный университет, который как раз и будет разрабатывать такие проекты, примером которого является технопарк "Инновационное домостроение". Имея статус национального исследовательского университета, ДВГТУ и дальше будет аккумулировать подготовку кадров инновационной направленности", - говорит ректор ДВГТУ.