Мы работаем в тандеме с клиентом

Кризис в экономике - хороший, хоть и вынужденный повод посмотреть критически на работу любой компании, он стал своеобразным катализатором ошибок, неудачных решений, или, напротив, верной стратегии, умелых действий менеджмента. Это время нового подхода к работе.

Именно такая бизнес-философия позволяет ЗАО "Универсальная лизинговая компания" устойчиво работать даже в условиях экономической нестабильности. О том, каковы итоги работы компании в 2008 году, в чем острота текущего момента и каковы перспективы рынка лизинговых услуг, "ДК" беседовал с исполнительным директором ЗАО "Универсальная лизинговая компания" Светланой ЮДИНОЙ.

- Светлана Владимировна, насколько остро и когда участники лизингового рынка почувствовали кризис?

- Если говорить в общем о рынке лизинговых услуг, то в течение шести докризисных лет, начиная с 2001 г. (неслучайно беру этот год, т.к. это год начала работы нашей компании), темпы роста нового бизнеса ежегодно составляли в среднем более 60%, темпы роста бизнеса ЗАО "Универсальная лизинговая компания" всегда значительно опережали среднестатистические. 2008 г. для рынка лизинга в целом оказался менее удачным, цифры свидетельствуют о том, что объем нового бизнеса в целом по стране составил только 80% к уровню 2007 г.

Наша компания сохранила набранный темп роста, в прошлом году заключено договоров лизинга на общую сумму более 3,7 млдр руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2007 г. Мы завершили прошлый год, получив высокое профессиональное признание в лизинговом сообществе. Издательским домом "Деловая пресса", журналом "Лизинг ревю" компании присвоен Диплом лидеру рейтинга "Рынка лизинговых услуг России -2008" сразу в трех номинациях: "За динамичное развитие на лизинговом рынке России", "За успешную работу в 2008 г. на рынке дорожно-строительной техники", "За успешную работу в 2008 г. на лизинговом рынке Дальнего Востока".

С начала 2009 г. рынок лизинга замер. Наш бизнес - это достаточно чуткий барометр состояния дел в экономике вообще. Но уже к середине весны началось постепенное оживление. Нами в прошлом была проведена большая работа по привлечению таких лизингополучателей, которые даже в сегодняшних условиях остаются востребованными, имеют хороший портфель заказов с гарантированным финансированием. Это такие компании, как ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России", ОАО "Дальмостострой", ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", и ряд других, которые работают на объектах ФЦП "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья", в том числе на стройках Владивостока, который готовится к проведению саммита АТЭС.

Вообще, я считаю, региону и всем нам повезло, что на Дальнем Востоке в наше непростое время реализуются крупные инвестиционные проекты - подготовка к саммиту АТЭС, строительство нефте- и газопроводов, дорог. И даже несмотря на то, что сейчас идет некоторое сокращение федерального финансирования, работа у строителей и дорожников есть. А в нашем портфеле почти 50% имущества - это строительная, дорожно-строительная техника и оборудование, а также оборудование для производства строительных материалов.

Досье Общая сумма лизингового портфеля ЗАО "Универсальная лизинговая компания", по данным на 1 июля 2009 года, составляет 7 млрд 254 млн рублей. Это на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость имущества, приобретенного и переданного в лизинг с начала текущего года составляет 777 млн руб.

- Многие связывают снижение вновь заключаемых договоров лизинга со снижением объемов кредитования банками.

- Сокращение финансирования лизинговой отрасли, безусловно, одна из причин резкого снижения рынка лизинговых услуг в текущем году. Нас эта проблема не коснулась. Основной наш партнер в кредитовании - Дальневосточный банк Сбербанка России. Никаких ограничений в этом году мы не ощутили. С 01.01.09 г. нами получено кредитов на общую сумму свыше 518 млн руб., конечно, это всего 60% от показателей прошлого года, но нужно учитывать то, что падение производства привело к резкому уменьшению спроса на лизинговые услуги и явилось основной причиной снижения объемов вновь заключенных договоров в нашей компании, а соответственно и привлеченного финансирования. Под основных наших лизингополучателей у нас открыты в банке "кредитные рамки", использовать которые мы можем в любой момент.

- Насколько подорожал лизинг?

- Если сравнивать с прошлым годом, то некоторое увеличение стоимости привлеченных кредитных ресурсов произошло. Изменилась и сумма задатка по договору: если раньше она составляла в среднем 20%, то сегодня речь идет о 30%. Остальные же составляющие лизинговых платежей остались неизменны. Учитывая то, что сотрудничество с Дальневосточным банком Сбербанка России позволило нам по-прежнему привлекать кредитные ресурсы значительно ниже, чем в среднем по стране, наши предложения по лизингу сегодня являются наиболее конкурентоспособными.

- Кстати, о конкуренции?

- Сегодня не ощущается такой жесткой конкуренции, как полтора-два года назад. Тогда потенциальный лизингополучатель приходил уже с несколькими предложениями разных лизинговых компаний, и, если мы были заинтересованы в работе с этим клиентом, приходилось очень постараться, чтобы показать все преимущества работы с нами. Снижение конкуренции я связываю в первую очередь с тем, что у многих лизинговых компаний возникли проблемы с получением финансирования.

- Ваши подходы к ведению бизнеса, к оценке рисков изменились?

- Конечно. Мы должны быть очень гибкими, если в период бурного роста экономики какие-то вопросы кажутся не столь существенными, то во время спада они имеют большое значение. Так, например, ликвидность приобретаемого и передаваемого в лизинг имущества, уже при рассмотрении заявки анализируешь то, что с этим оборудованием можно делать в случае, если лизингополучатель перестанет выполнять свои обязательства по договору лизинга.

Но основные изменения все-таки коснулись не момента заключения сделки, а сопровождения ее. Основная задача сейчас - усиление мониторинга финансового состояния лизингополучателей, ужесточение контроля за предметами лизинга, анализ рынка и проч.

- Как кризис изменил ваши взаимоотношения с клиентами?

- Мы всегда ценили и ценим наших партнеров. Основные лизингополучатели продолжают работать и исправно выполнять свои обязательства по договорам лизинга. Есть, конечно, и случаи, когда у лизингополучателя возникают проблемы, в каждой конкретной ситуации мы стараемся совместно оценить перспективы бизнеса на "оживление" и подобрать наиболее оптимальные варианты решения проблем. Это может быть и реструктуризация договора лизинга, и изъятие части оборудования, которое в ближайшее время, в связи с изменившейся ситуацией на рынке, не нужно будет лизингополучателю, и даже порой помощь лизингополучателю в получении просроченных платежей от их клиентов. Вариантов много, поэтому мы стараемся работать в тандеме с клиентом. По-другому никак нельзя: мы в этой связке, и проблемы одного - это проблемы другого.

- Изъятие техники - это крайний метод?

- Безусловно. Эта мера предпринимается, когда уже все возможности исчерпаны. К сожалению, сложные времена показали, что "культура ведения бизнеса" для некоторых лизингополучателей - это понятие не из их жизни. Есть такие лизингополучатели (к счастью, их единицы), которые продолжают работать на нашей технике, пользоваться нашим имуществом, а на требование лизинговой компании о погашении задолженности реагируют неадекватно, в таком случае мы занимаем жесткую позицию.

- Какова просрочка платежей, в том числе в сравнении с показателями 2008 года?

- В настоящее время показатель просроченных платежей становится одним из основных в любой лизинговой компании. Учитывая то, что значительная часть сделок финансируется (в нашей компании это порядка 70%) за счет банковского кредита, от уровня просрочки лизинговых платежей в первую очередь зависит исполнение лизинговой компанией своих обязательств перед банком. К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что просрочка растет. По состоянию на 1.07.2009 г. в нашей компании она составила 4,7%, а в прошлом году этот показатель был менее 2%. Наша первоочередная задача сегодня остановить этот рост.

- Каким вы видите будущее компании?

- В будущее мы смотрим с оптимизмом. У нас достаточно большой запас прочности.