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Тернейлес презентовал новые заводы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В конце июля приморский поселок Пластун встречал почетных гостей. Японские партнеры прибыли в Тернейский район лично проверить, как "материализовались" их инвестиции в два новых завода по глубокой переработки древесины ОАО "Тернейлес".

На сегодня это один из крупнейших в России и единственный завершенный в Дальневосточном федеральном округе инвестиционный проект. После того как российское правительство объявило о введении запретительных пошлин на вывоз круглого леса с 1 января 2010 г., прошло полтора года. В такие сроки - а первый ковш под фундамент был поднят на стройке в марте 2008 г., - да еще в разгар экономического кризиса, возвести производственные мощности на площади 25 000 кв. м "Тернейлес" смог только при активном содействии японских партнеров.

Как сообщил генеральный директор ОАО "Тернейлес" Владимир ЩЕРБАКОВ, объем инвестиций составил $150 млн. Кредит на 6 лет предоставлен Японским банком международного сотрудничества и частным Токио Мицубиси банком под гарантии партнера "Тернейлеса" - японской компании "Сумитомо Корпорэйшн". Председатель совета директоров компании протестировал запуск лесоперерабатывающего комплекса по изготовлению шпона и лесопильного завода. На новоселье прибыли также представители поставщиков оборудования, строителей и будущих потребителей лесопродукции из Японии и Китая.

Уровень переработки древесины в "Тернейлесе" после выхода заводов на производственную мощность дойдет до 100%, поскольку в комплекс вошла новая котельная, которая перерабатывает все отходы и полностью обеспечивает производство теплоэнергией. Высокотехнологичное производство двух заводов обслуживают всего 325 человек, но оно позволило сохранить еще 1900 рабочих мест постоянных работников "Тернейлеса". Сегодня на предприятиях группы "Тернейлеса" работают 3700 человек, и рабочих рук не хватает. Компания привлекает людей вахтовым методом из других районов Приморья.

Два завода будут выпускать в год 150 тыс. кубометров высококачественных пиломатериалов и 267 тыс. кубометров шпона.

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