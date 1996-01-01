КнААПО: 75 лет на высоте

Воздушный праздник, посвященный 75-летию КнААПО имени Ю.А.Гагарина, состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Демонстрационные полеты совершили многоцелевой истребитель Су-27СМ, истребитель-бомбардировщик Су-22 УМЗК и самолет-амфибия Бе-103.

На статической стоянке можно было осмотреть штурмовик Су-25, фронтовой бомбардировщик Су-24, истребители Су-27УБ и Су-17УМЗ и среднемагистральный пассажирский лайнер "Сухой Суперджет 100", международная премьера которого состоялась в июне этого года в рамках парижского авиасалона Ле-Бурже-2009.

За 75 лет в Комсомольске-на-Амуре выпущены тысячи самолетов военного и гражданского назначения. Сегодня КнААПО - крупнейший и один из самых современных авиастроительных заводов России. На предприятии проведены глубокая реконструкция и глобальное техническое перевооружение, что позволило внедрять в производство новейшие технологии. Объединение участвует в трех приоритетных программах холдинга: по разработке и производству многофункционального истребителя Су-35, боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100". Здесь выпускаются одноместные и двухместные модификации самолетов семейства Су-27 - Су-27СМ/СКМ, Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33, Су-27КУБ, проводятся ремонт и модернизация самолетов, стоящих на вооружении авиации ВВС и ВМС России. КнААПО - сертифицированный поставщик корпорации "Боинг".