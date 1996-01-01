Лагар-Аульский тоннель принимает поезда

По Лагар-Аульскому тоннелю Хабаровского отделения ДВЖД, который находился на реконструкции с 2006 года, вновь открыто движение. Комиссия приняла этот важный объект в эксплуатацию с оценкой "отлично". Ее по праву заслужили строители, которые вдохнули новую жизнь в подземное сооружение.

На торжественном митинге, посвященном открытию тоннеля, присутствовали вице-президент ОАО "РЖД" Сергей ЕПИФАНЦЕВ, начальник Дальневосточной железной дороги Михаил ЗАИЧЕНКО, губернатор Еврейской автономной области Николай ВОЛКОВ. Руководители ОАО "РЖД", Дальневосточной дороги, "БАМтоннельстроя" поздравили строителей и железнодорожников со знаменательным событием для всего Дальнего Востока.

Этот тоннель, построенный около века назад, не мог обеспечивать ни скорость, ни надежность транспортировки грузов на современном этапе и являлся "узким" местом Дальневосточной магистрали. Данная проблема решалась в два этапа. В первую очередь был построен новый однопутный тоннель, который был сдан в эксплуатацию летом 2006 года. После чего стало возможным приступить ко второй очереди - масштабной реконструкции старого "царского" тоннеля. В кратчайшие сроки необходимо было расширить и обновить старое сооружение. Применив современные мировые технологии и материалы, строители "БАМтоннельстроя" успешно справились с поставленной задачей.