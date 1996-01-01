"Восточная мечта" на линии

Новая паромная линия связала Владивосток с корейским портом Донгхэ и японским Сакаиминато. На церемониях открытия постоянного сообщения, состоявшихся во Владивостоке и Сакаиминато, представители сторон назвали это событие новой страницей в истории региона Японского моря и всего АТР.

Группа приморских журналистов по приглашению губернатора японской префектуры Тоттори Хираи СИНДЗИ совершила путешествие на первом рейсе парома Eastern Dreаm ("Восточная мечта") и познакомилась с возможностями сотрудничества, открывающимися перед бизнесом трех стран, с туристическими объектами Страны восходящего солнца. Корреспондент "ДК" побывал в этом путешествии.

Досье Оператором паромной линии является компания из Республики Корея DBS Cruise Ferry. Паром Eastern Dream под панамским флагом способен принять на борт около 500 пассажиров, 130 контейнеров и 70 автомобилей. Судно выходит из Владивостока один раз в неделю по вторникам. Время в пути до корейского порта 18 часов, переход Донгхе - Сакаиминато занимает 12 часов. На борту имеются каюты различного класса, что позволяет совершить как весьма комфортное, так и малобюджетное путешествие.

Первым пунктом программы был корейский порт Донгхэ, и компания DBS во время кратковременной стоянки парома пригласила познакомиться с рекреационными возможностями этого набирающего мощь порта. А попросту говоря, к парому подошел автобус и отвез изнывающих от жары журналистов на пляж муниципального автокэмпинга. Ухоженное побережье, выстроившиеся в ровные шеренги автоприцепы и симпатичные деревянные домики, освежающая вода и яркое солнце приятно порадовали. Но был и момент удивления - когда на пляже появился мэр города Донгхэ КИМ Хак-Джи. Он поприветствовал гостей и попросил передать россиянам, что город ждет туристов и деловых людей с Дальнего Востока.

И все-таки главным пунктом программы стала японская префектура Тоттори. Порт Сакаиминато показался из тумана малоэтажными строениями, разбросанными по берегу, крутыми склонами, покрытыми мощной зеленью - что-то от Южного Приморья. Но это при первом взгляде с палубы океанского лайнера.

Делу время

В деловую программу визита были включены предприятия и компании отраслей, которыми славится Тоттори не только по всей Японии, но и в мире. Какая же Япония без рыбного рынка? Буквально в нескольких минутах езды от пассажирского терминала, практически у причальной стенки расположился один из них - знаменитый объемами продаж тунца. Его добывают в прибрежных водах Тоттори, и уже к 7 утра транспортные суда доставляют на рынок. Точнее, это рыбная биржа, откуда проданная рыба отправляется по всей Японии. В день нашего визита в считанные минуты было продано 200 тунцов общим весом 14 тонн. Уже разделанную и пересыпанную льдом рыбу загружали в рефрижераторы и отправляли покупателям. Это около 100 компаний, приобретающих рыбу для последующей переработки и продажи. Когда тунцовая путина заканчивается, здесь обрабатывают и выставляют на торги мокрель, ставриду, краб-стригун, кальмар и другую морепродукцию.

На предприятии DAIMATSU, которое мы посетили еще через несколько минут переезда, свежая рыба перерабатывается по технологии низких незамерзающих температур. Как пояснил менеджер компании ХИРОАКИ Хонджо, в производстве не используются консерванты и иные вредные для здоровья человека вещества. Охлаждая морепродукты до температуры от нуля до минус 4-х градусов, в них останавливают процесс распада, но не нарушают первичную структуру, питательные свойства и вкусовые качества, как это происходит при обычной заморозке. Этим и замечательна данная продукция.

Сырье на предприятие, перерабатывающее до 100 т морепродуктов в сутки, поступает не только из японских прибрежных вод, но и из Чили, Аргентины, Норвегии и других стран. Камбала закупается в России. А вот что касается готовой продукции, то более 90% ее остается на внутреннем рынке страны, и лишь небольшое количество идет на экспорт - в США и Китай. Как выяснилось, российские предприниматели приезжали сюда с предложением об открытии подобного предприятия в Приморье, но положительного ответа не получили. Японская ассоциация предприятий низких незамерзающих температур не торопится делиться своим ноу-хау. Как рассказали на предприятии, экспорт в Россию готовой продукции в принципе возможен, если российский покупатель оценит ее вкусовые качества и осилит цену.

А вот экспорт сельскохозяйственной продукции Тоттори в Приморье уже начался. И способствовало этому открытие новой паромной линии. Церемония торжественной отправки первой партии арбузов состоялась в центре сортировки Ассоциации японских сельхозпроизводителей в г. Кураёси. Первые 600 арбузов были отправлены в Россию в соответствии с традициями: под звуки салюта и в сопровождении японского "Бонзай!". На ней присутствовали губернатор префектуры и другие высокопоставленные лица. Как чуть позже рассказал г-н Хираи Синдзи, администрация префектуры оказала экспортерам немалую поддержку. Прежде всего, в информационном плане, а также в плане организации маркетинговой компании - 100 арбузов направлены для дегустации российским покупателями, и расходы на их доставку частично взяла на себя префектура. Это пока еще не бизнес-проект, а "проба пера", но в префектуре Тоттори с открытием паромного сообщения связывают большое будущее.

- До сих пор между нами стояла своеобразная стена, но теперь, с появлением паромного сообщения, появилась новая дорога через море, и мы можем пожать друг другу руки и двигаться дальше, - сказал на эксклюзивной пресс-конференции для российских журналистов губернатор. Он также подчеркнул, что провинциальные в своих странах регионы - Тоттори и Приморье - приобретают новую социальную и экономическую роль в бассейне Японского моря. Роль своеобразных ворот на пути из Европы в Азию, и наоборот.

В национальных традициях

Не менее познавательными и приятными были фрагменты программы, посвященные национальным и культурным традициям Японии. Журналистов познакомили с тем, что может быть интересно российским туристам. Прежде всего, это буддийские и синтоистские храмы, с тысячелетней историей и как будто приостановившимся временем. Здесь хочется неспешно бродить по замшелым дорожкам, дышать удивительно чистым воздухом, слушать музыку ветра и воды. Кстати, при храмах существуют гостиницы и мотели, где паломник, любопытствующий или просто турист может остановиться на день-другой, погрузившись в покой и созерцание...

Особая прелесть есть и в гостиницах в национальном стиле - с приветливыми служащими в японских одеждах и гостеприимством по-восточному. Гостям здесь предлагают облачиться в кимоно, продегустировать блюда японской кухни и отведать чая, устроившись на подушках за низеньким столиком.

Наверное, невозможно прочувствовать дух этой удивительной страны, не побывав в горячих источниках - онсенах. Особая прелесть - в прогулках по курортному городку Мисаса, известному своими родоновыми источниками, в национальных одеждах и японской традиционной обуви гэта - так же, как это делают приезжающие сюда со всей страны японцы. Нам показали изрезанное скалами морское побережье, песчаные дюны, предложили самим изготовить традиционную японскую бумагу на старинной фабрике, которыми также славится префектура Тоттори. Из этих и других жемчужин туристической индустрии хозяева собрали великолепное ожерелье под названьем Тоттори. И замечательно, что Eastern Dream сделало его для дальневосточников ближе и доступнее.