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"Газпром" зашел на Киринское месторождение

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Газпром" начал геологоразведочное бурение на Киринском месторождении на шельфе Сахалина. Это очередной важный шаг компании по формированию собственной ресурсной базы на Дальнем Востоке и созданию нового газодобывающего региона на шельфе о. Сахалин в рамках реализации государственной Восточной газовой программы.

Данный проект станет первым на Сахалинском шельфе, который полностью осуществляется исключительно силами российской компании. Для раскрытия углеводородного потенциала Сахалина будут максимально использованы возможности отечественных судостроительных и машиностроительных предприятий. Киринское месторождение начиная с 2014 года станет одним из источников газа для создаваемой газотранспортной системы "Сахалин — Хабаровск — Владивосток", которая должна обеспечить надежное газоснабжение потребителей Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалинской области.

Досье

Киринское газоконденсатное месторождение (ГКМ) расположено в пределах Киринского блока проекта "Сахалин-3" на шельфе о. Сахалин (Охотское море). Месторождение открыто в 1992 году. Лицензия на месторождение предоставлена ОАО "Газпром" в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №666-р от 6 мая 2008 года. Запасы Киринского ГКМ по категории АВС1+С2 составляют 75,4 млрд куб. м газа и 8,6 млн т газового конденсата. Ввод месторождения в эксплуатацию планируется осуществить в 2014 году. Государственная "Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. "Газпром" назначен Правительством РФ координатором деятельности по реализации этой программы.
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