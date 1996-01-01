"Газпром" зашел на Киринское месторождение

"Газпром" начал геологоразведочное бурение на Киринском месторождении на шельфе Сахалина. Это очередной важный шаг компании по формированию собственной ресурсной базы на Дальнем Востоке и созданию нового газодобывающего региона на шельфе о. Сахалин в рамках реализации государственной Восточной газовой программы.

Данный проект станет первым на Сахалинском шельфе, который полностью осуществляется исключительно силами российской компании. Для раскрытия углеводородного потенциала Сахалина будут максимально использованы возможности отечественных судостроительных и машиностроительных предприятий. Киринское месторождение начиная с 2014 года станет одним из источников газа для создаваемой газотранспортной системы "Сахалин — Хабаровск — Владивосток", которая должна обеспечить надежное газоснабжение потребителей Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалинской области.