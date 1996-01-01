На шахте остались самые верные

После вкусного обеда...

Перед спуском под землю мне предложили отобедать чем бог послал в столовой при шахтоуправлении. На мой вопрос, а нельзя ли это сделать позже, когда вернемся, мол, время - деньги, представитель здешней пресс-службы ответила, что кормить гостей перед спуском - традиция и что вернемся мы еще не скоро.

Я не стал ломать обряд гостеприимства, тем более что меню столовой ШУ к этому не располагало. Судите сами: борщ, суп гороховый, сердце вареное, мясные котлеты, мясные биточки, голубцы плюс несколько видов гарниров, чай, компот, какао и ароматные пирожки с мясом, только что из печи. И все это по очень демократичным ценам. Мой обед из трех блюд, стакана какао, четырех кусков хлеба и двух пирожков обошелся принимающей стороне всего в 88 рублей! Чтоб мы так жили! Честно говоря, я даже пожалел, что так мало взял.

- А что, Иваныч, шахтеры все время так питаются или этот обед - разовая показательная акция для прессы? - спросил я у Юрия Ивановича ЯЩЕНКО, шахтера с 50-летним стажем, которого выделил мне в качестве проводника директор ШУ "Восточное" Юрий Примачев.

- Шахтеры здесь не едят. Они питаются на рабочем месте, когда выкраивается свободная минута. Раньше обед на шахту возили, а сейчас каждый сам себя снабжает, - ответил бесхитростный горняк.

После обеда настроение поднялось, и мне уже стало нравиться путешествие в чрево матушки-земли, изначально пугающее неизвестностью.

Путешествие к центру Земли

Наша цель - высокопроизводительная шахта № 63. Шахта действующая, потому образцово-показательная, Иваныч водит сюда экскурсии несколько раз в неделю: то начальство нагрянет, то пресса, то еще кто-нибудь. Ященко вполне мог бы сидеть дома, он заработал отдых, за 50 лет стажа, пройдя непростой путь от проходчика до горного мастера, да пенсия невелика - всего 6700 рублей. Потому и ходит каждый день на работу.

Надо сказать, что по городским меркам заработки у горняков небольшие - от 30 тысяч до 40 тыс. руб. Но в Липовцах с населением в 5000 человек, где ШУ "Восточное" - единственное действующее предприятие, не считая магазинов, это хорошие деньги. Старожилы говорят, что раньше здесь народу было в два раза больше, но часть ушла к "верхним людям", кто-то уехал, кто-то на пенсии, а на шахте остались самые верные. На них то и держится ШУ "Восточное".

Кстати, горняки называют шахту "лавой". Для большинства обывателей, далеких от горного дела, "лава" - это жидкая огненная масса, вытекающая из жерла вулкана. Лава № 63, точнее ее дно, чем-то напоминало огнедышащую вулканическую реку, оно было таким же вязким и подвижным от воды, только холодным. Малейшее неосторожное движение или неверный шаг - и ты в грязи.

А еще в шахте надо опасаться нависающих и торчащих над головой предметов. Звенья огромных цепей, куски арматуры, какие-то балки постоянно пытались вонзиться мне в голову. И вонзились бы, если бы не спасительная каска, которую мне выдали перед спуском, вместе с фонарем с 10-часовым запасом горения и аппаратом для дыхания, рассчитанным на 50 минут работы. Иваныч говорит, что 50 минут вполне хватит, чтобы выбежать на поверхность, если что.

- А если придавит?

- Такого здесь еще не было, - отвечает проводник и быстро уходит во мрак.

Чем дальше мы удалялись от входа в лаву, тем сильнее давили темнота и ограниченность пространства и тем чаще в голову лезла всякая дребедень. Так, после очередного удара какой-то невидимой железки о мою каску, я вдруг вспомнил о сборнике очерков, посвященном журналистам-фронтовикам, который подарил мне приятель на день рождения. Книга называлась "В редакцию не вернулся…".

И еще все время в голове звучал текст испохабленной песни из кинофильма "Большая жизнь":

- Там на шахте угольной нос нашли отрубленный, и топор зазубренный рядом с ним лежал….

Дальше цитировать не стану. Все равно редактор не пропустит.

Замечаю на опорных столбах аккуратные коробочки с мигающими зелеными лампочками.

- Это датчики системы контроля за воздухом, - поясняет Иваныч.

- На предмет наличия метана? - переспрашиваю.

- На предмет всяких примесей. Метана здесь нет, это чистая шахта, - говорит Юрий Иванович.

После 20-минутного блуждания по подземным лабиринтам впереди заблестели зубья роторного комбайна, вгрызающегося в трехметровый пласт угля. Чудо-техника управляется с помощью дистанционного пульта. Иваныч сказал, что мы достигли самой глубокой точки лавы. Страшно представить, но над нашей головой 127 метров скальной породы! Но и это не предел, не так давно проходчики опускались на 155 метров, вот это было дно!

Модернизация производственных мощностей началась здесь осенью 2004 года. Для запуска лавы № 63 были модернизированы 125 секций крепи М138/2, проведено оснащение очистного забоя конвейером "Анжера-30". Кроме того, были закуплены очистной комплекс, лавный конвейер, перегружатель и дизельный монорельс грузоподъемностью 80 тонн. Такой агрегат на Дальнем Востоке есть только в Чегдомыне. Иными словами, героям "шахтерских" романов "Черный камень" или "Шахта", а тем более кинофильма "Большая жизнь", добывавшим "черное золото" с помощью отбойных молотков и крепких непечатных выражений, нынешняя проходческая техника и не снилась.

Хватит и потомкам!

ШУ "Восточное" - единственное в крае предприятие, добывающее уголь подземным способом. Причем не бурый, а каменный, который ценился и во времена Страны Советов и ценится сейчас. Правда, сегодня здесь действует всего одна шахта, "шестьдесят третья", зато с головокружительной производительностью - 1 млн тонн угля в год при объеме добычи 3 тысячи тонн в сутки.

На этот доселе невиданный режим горняки вышли в марте 2009г. В мае же они подняли на-гора 100 тыс. т "черного золота": так сказались техническая модернизация ШУ "Восточное", и шахты № 63 - в частности, проведенная за последние 2-3 года, а также мастерство и слаженная работа коллектива.

Рекорд же на "шестьдесят третьей" был поставлен 8 июля, когда суточный объем добычи составил 5000 тонн! В Приморье за всю историю местной угледобычи никто никогда таких показателей не достигал. Для образного восприятия представьте себе "змею" из 63 железнодорожных вагонов, по 80 тонн каждый, ежесуточно выползающую на поверхность из чрева земли! И каждый вагон под завязку заполнен углем. Это впечатляет! И... заставляет задуматься, надолго ли хватит Липовецкого месторождения каменного угля при таких темпах добычи? А если уровень добычи возрастет, к чему, собственно, и стремятся в ШУ "Восточное", вдруг "черное золото" иссякнет года через два, три, есть ли тогда смысл вкладывать средства в техническое перевооружение предприятия?

- Согласно последним данным, запасы Липовецкого месторождения составляют около 12 млн тонн. Даже при нынешних темпах добычи нам хватит работы лет на 11-12. Но мы предполагаем, что земля скрывает еще 30 млн тонн каменного угля, и здесь последнее слово за геологоразведкой. Так что на наш век угля хватит и еще потомкам останется, - успокоил меня главный геолог ШУ "Восточное" Алексей ТРЕТЬКОВ.

На этом моя экскурсия закончилась, но не заканчивается история угледобычи в Приморье. Хоть повсюду и закрывают шахты, а интерес государства больше направлен на новые виды топлива - газ и атомную энергию, уголь все еще нужен стране.

Шахта - это живой, работающий организм. А на день сегодняшний ШУ "Восточное" - это 700 рабочих мест, это 700 семей, которые останутся без средств, если шахту закроют.

Как сказал один проходчик: "Шахтеры живут счастливо, но не вечно". Очень важно, чтобы сохранялась профессия шахтер, чтобы они действительно жили счастливо своим делом и традициями, доставшимися им от отцов и дедов.