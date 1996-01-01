Приморское БТИ - с новым руководителем

В соответствии с приказом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" от 17.08.2009 № 57-кф 20 августа с.г. на должность директора филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Приморскому краю назначен Олег Журапович ЗАНГИЕВ, сменив на этом месте Николая Алексеевича ЛУЗГАНОВА.

Ранее Олег Журапович работал в должности заместителя руководителя представительства ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" в Приморском крае (Дальневосточном федеральном округе) и уже исполнял обязанности руководителя.