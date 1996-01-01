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Под крыло "Ростехнологий"
Дальневосточный головной офис авиакомпании "Росавиа", создаваемой "Ростехнологиями", разместится в Хабаровске. В соответствии с указом Президента РФ, контроль за тремя дальневосточными авиакомпаниями "Владивосток авиа", находящейся в стадии банкротства "Дальавиа" и "Сахалинские авиатрассы" перешел к госкорпорации "Ростехнологии".
Все три компании должны наряду с другими активами войти в структуру созданного "Ростехнологиями" (51%) и правительством Москвы (49%) национального авиаперевозчика "Росавиа". Глава "Ростехнологий" Сергей ЧЕМЕЗОВ, с которым накануне в Москве встретился губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, подтвердил ранее принятое решение о создании в Хабаровске дочерней фирмы, но она будет создана после того, как завершится процесс банкротства "Дальавиа".
Губернатор отметил, что с руководством "Ростехнологий" обсуждался вопрос, как ускорить процесс банкротства "Дальавиа", чтобы быстрее выплатить уволенным сотрудникам долги по зарплате. В настоящее время они составляют 250 миллионов рублей, общая задолженность всех предприятий края по зарплате перед сотрудниками составляет 350 миллионов рублей. По словам главы региона, процедура банкротства авиакомпании идет без нарушений, она находится под контролем правительства края. Но раньше декабря процесс не завершится. Между тем, по его мнению, есть возможность погасить хотя бы часть долга за счет таких источников, как возврат НДС - это 80 миллионов рублей.
"Есть также неурегулированный вопрос между "Дальавиа" и компанией "Сухой". Авиакомпания взяла под гарантии правительства средства для закупки SuperJet - 100, наша задача - способствовать тому, чтобы "Росавиа", которая еще не создана, взяла на себя эти обязательства. Принципиально никто не возражает, но механизм не расписан", - сказал Шпорт.
Досье"Дальавиа" была одна из крупнейших на Дальнем Востоке авиакомпаний, летом нынешнего года она арбитражным судом признана банкротом. Долги "Дальавиа" составляют около 2 миллиардов рублей. Счета компании арестованы, с октября 2008 года она прекратила выполнение всех рейсов. В компании работало 2,8 тысячи человек.
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