"Веселый Роджер" как знамя нашей экономики

Во время экономического кризиса в России еще острее встала проблема рейдерства: если раньше захватчики чужого бизнеса, производства и собственности действовали методами хотя бы полузаконными, то теперь в ход пошли наезды, разбои и убийства. О том, как можно противостоять захвату, корреспондент "ДВ" спросил человека, имеющего опыт многолетней успешной борьбы с самым "именитым" рейдером России.

Досье ЖУКОВ Константин Аркадьевич, генеральной директор фирмы "Камчатрыбфлот", что на Камчатке оперирует пятью торговыми кораблями, чудом уцелевшими после банкротства Камчатского морского пароходства. На руководимую им компанию много лет "охотится" сам Александр Волков - бывший профессор Высшей школы экономики, частый герой публикаций журнала "Эксперт", теоретик и практик российского рейдерства, глава группы компаний "Межрегиональный институт финансов и инвестиций" (МИНФИН). И этот поединок двоих знатоков экономического законодательства РФ не раз звучал в авторитетных изданиях "Эксперт", Smart Money, "М&А, слияния и поглощения", а некоторые отголоски его попадали и на страницы местных деловых СМИ.

Для приморцев опыт Константина Жукова уникален именно в плане последних событий: рейдерского захвата ООО "Компания ОГАТ", сопровождавшегося не только обычным для рейдеров жульничеством, подлогами, но и разбоями с кровопролитием. Сейчас в СИЗО Владивостока находятся несколько лиц, обвиняемых в мошенничестве, разбое и убийстве фигурантов "дела ОГАТ", а также полковник милиции, готовивший научную работу по теме рейдерства для американского института Джорджа Мейсона. И поделиться своими соображениями о рейдерстве мы попросили именно Константина Жукова.

- Константин Аркадьевич, как давно вы знакомы с Александром Волковым? По его словам, костяк группы "МИНФИН" составляли его студенты из ВШЭ, вы не из них ли будете?

- Нет, мы с Волковым знакомы лет 25, учились с ним в одном вузе, он окончил раньше меня и по другой специальности, но мы несколько лет работали с ним там же, на одной кафедре. На заре деятельности "МИНФИНа" я с ним работал некоторое время, затем последовал длительный перерыв в отношениях, после которого Волков меня пригласил поучаствовать в проекте на Камчатке, который у него не заладился. Суть была в том, что Камчатское пароходство уже было в состоянии банкротства и утвержден план внешнего управления: созданы дочерние структуры, которым отдали остававшееся имущество - береговое и 5 судов. В этой фирме 50 на 50 присутствовали пароходство и Волков, но директор был камчатский, у Волкова не было контроля над активами компании, а я оказался тогда компромиссной фигурой на пост гендиректора, устроившей и камчатских акционеров, и Александра Дмитриевича. Но я "не оправдал его надежд" - когда он решил моими руками продать остатки флота, тем самым фактически прикончив этот проект, начинавший уже зарабатывать деньги, выходя из долгов, у нас с ним, возникли, скажем так, определенные разногласия...

- Которые продолжаются уже сколько лет?

- Семь лет, с 2002 года. "Мирный" период длился всего около года, после чего Волков стал требовать от меня продажи флота для выплаты ему денег. Хотя, начиная проект, он говорил, что с рейдерством завязал, станет "регулярным капиталистом" и намерен вести бизнес. А я с тех пор опираюсь лишь на камчатскую часть акционеров компании "Каско Трамп" и вынужден ввязаться в изнурительную борьбу за сохранение активов.

- Так речь идет о рейдерстве или о правах акционера Александра Волкова?

- Акционер или совладелец доли в ООО должен понимать, что прибыль появляется не сразу, если речь идет о регулярном бизнесе. Сначала - вложения, отладка менеджмента, управленческих схем, выстраивание деловых связей, наращивание клиентской базы, и, лишь когда все заработает как надо, можно говорить о каких-то прибылях, которые можно изъять из оборота и раздать совладельцам. Другое дело рейдерство: получаем контроль над активами (правдами или неправдами - отдельный вопрос), затем эти активы, что достались задаром, распродаем, и все полученное от их продажи - уже чистая прибыль. Ее можно "пилить", главное - принять меры для ухода от ответственности. Перед теми же акционерам, коллективом, государством.

Если говорить о правах акционера Александра Волкова, то он должен был изначально внести в уставный капитал 22 миллиона рублей. Он их якобы и внес, по следующей схеме: его фирма "Каско Лайн" переводит 1,1 млн руб. через банк на счет "Каско Трамп", та эту же сумму переводит фирме "Каско Берег", а последняя тут же возвращает деньги на счет "Каско Лайн". Так делается 20 раз и Волков предъявляет 20 платежек на общую сумму в 22 миллиона рублей. Уплатил он их в уставный капитал "Каско Трамп"? Отсюда и права его: ровно такие, как оплата им своей доли в уставном капитале...

- А разве это не в поле уголовного права?

- Может быть. Но Александра Волкова это, видимо, никогда не смущало, он и в данное время фигурирует сразу в нескольких уголовных делах в связи с его профессиональной деятельностью и ее последствиями.

- А как объяснить историю с выводом флота в собственность третьих фирм?

- Очень просто: когда началась рейдерская атака на компанию-судовладельца "Каско Трамп", пять судов были выведены в собственность сперва дочерних, а затем и "внучатых" компаний, где сейчас и находятся. А "Камчатморфлот" ничем не владеет, а лишь оперирует этим флотом, отбирать у нее нечего. Поэтому война продолжается за "Каско Трамп" с целью получения контроля над ее дочерними фирмами и получения таким образом возможности вернуть контроль над активами для их продажи и ликвидации бизнеса. Война эта сейчас идет в судебных инстанциях сразу шести регионов РФ, всего было около 140 судебных дел, из которых около 120 уже разрешены окончательно в нашу пользу и лишь по 22 делам еще продолжаются слушания, на которые сам Волков уже не ходит. Тогда как мы вынуждены были ходить на все слушания по всем процессам: вдруг там объявится очередной "подставной" директор или "наш представитель" с фальшивой доверенностью якобы за моей подписью, он признает исковые требования, и доказывай потом, что все это было сфальсифицировано. Поэтому приходится много лет тратить силы и время на контроль за этими процессами. Александр Волков мастер изобретать "свежие" ходы, о чем в прессе говорит открыто: им, в частности, была придумана технология "утери налогового дела" коррумпированным чиновником из ФНС - одно из наших дел так "утеряли", а потом нашли через два года, когда самому Волкову стало невыгодно его отсутствие.

Как говорил сам Александр Волков, с волками жить - по-волчьи выть. Вот и нам тоже приходится, правда, мы не "коррумпируем исполнителей", как Волков советовал.

- То есть фальсификации документов, подлог, коррупция должностных лиц - это и есть арсенал рейдера?

- Смотря что подразумевать под "рейдерством". Часто называют этим термином всех, кто становится владельцем предприятий, ранее им не принадлежавших. Но если в какой-то компании сами ее владельцы и менеджеры вели ее к банкротству, а потом их долги скупил на законных основаниях некий инвестор, взял под контроль ситуацию, во главе поставил своего антикризисного управляющего и вывел этот бизнес из банкротства - это захват?

- О захвате, надо полагать, начинают кричать бывшие владельцы, увидевшие что их "корову", которую они считали безнадежно "дохлой", можно еще "подоить" за счет чужих средств-"кормов" и чужих усилий по "уходу"-менеджменту?

- Примерно так. Но Александр Волков всегда действовал иначе. Он заключал договор на оказание консалтинговых услуг - хороший бизнес: сиди, пиши бумаги, получай деньги! Но в ходе консалтинга он получал инсайдерскую информацию, конфиденциальную, о делах компании-клиента, входил в доверие к владельцам, находил "единомышленников" из числа желающих получать не зарплату, а "долю", и приступал к рейдерской атаке на бывшего клиента, действуя откровенно ему во вред. Выходит, сколько таких "Волковых" не корми, они все равно "в лес смотрят": как бы ухватить что-то из "хлева" и в кусты... Впрочем, сам он на этих схемах всерьез не разбогател - шуму о подвигах и достижениях Волкова куда больше, чем реальных таких достижений. Ведь ни одного действительно серьезного рейдерского проекта он успешно пока не завершил, а оказавшись на вершине рейтинга интернет-сайта "Захват.ру", даже обратился с просьбой его оттуда убрать. Передал, так сказать, пальму первенства неким "чекистам", к которым и меня почему-то сейчас причисляет...

- Может он понимает, что рейдерство из "почетного ремесла" времен "дикого рынка" на глазах становится опасным и уголовно наказуемым деянием?

- Думаю, он просто переборщил с самопиаром на этой почве. Говорить о себе любимом можно много и красиво, в том числе чужими устами, со страниц того же "Эксперта", которому Волков в свое время помог одной из своих остроумных схем: взяли деньги у инвестора, но не дали этому инвестору контроля. Но всему есть предел - в среде слияний и поглощений широкая реклама не принята, реальную цену друг другу там и так знают, без публикаций в СМИ и рейтингов.

- Давайте вернемся к вопросу об относительно законных и явно криминальных методах в рейдерстве...

- Рейдерство как бизнес относительно законно, строится на пробелах в законах. Но когда нельзя, а очень хочется, в ход идут откровенно противозаконные вещи: подлог, подделка документов, подкуп должностных лиц. Доказать эти моменты бывает сложно - прежде всего из-за коррумпированности и неповоротливости правоохранительной и судебной систем в России. И в таких случаях вполне может дойти до силовых акций с привлечением не только частных охранных структур или милиции, но и организованной преступности, которая на все готова за деньги. Тогда можно ждать не только "заказных" уголовных дел, но и прямого криминала - угроз, нападений, убийств владельцев бизнеса. Если закрывать глаза на беззаконие, оно нарастает в геометрической прогрессии.

- Недавно принятые изменения в законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью и понятия корпоративных конфликтов способны сыграть позитивную роль для предпринимателей или останутся очередным благим намерением государства?

- Безусловно, изменения позитивные. Но в значительной мере запоздалые. Потому что пока рейдеры будут публично хвастать своими достижениями в своем разрушительном для экономики страны "ремесле", нормальное предпринимательство не возможно. Как Александр Дмитриевич хвастает своим псом редкой бойцовой породы, искусавшим семью хозяев, тогда как родной брат этого пса насмерть загрыз ребенка в другой семье, так и рейдеры хвастают распроданными и ликвидированными компаниями, сотнями оставшихся без собственности акционеров и тысячами оставшихся без работы людей, разоренными городами и поселками вокруг бывших градообразующих предприятий. Насколько это нормально и полезно для экономического развития любой страны?

"Дальневосточные ведомости", № 33 (533).

Беседовал Виктор БУЛАВИНЦЕВ.