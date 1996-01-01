Кредитные кооперативы на пороге саморегуляции

В сентябре в Приморье пройдет серия лекций для руководителей кредитных кооперативов, посвященная законодательным нововведениям. Учебный курс подготовила разработчик нового федерального закона Анна БАЙТЕНОВА, советник по юридическим вопросам Российского микрофинансового центра г. Москва.

Досье Во многих европейских странах микрофинансовые организации по объемам денежной массы едва ли не превосходят банки. Однако в России их доля на рынке не превышает 1%. По приблизительным оценкам, ежегодный оборот кооперативов сегодня составляет от 10 до 30 млрд руб. По некоторым подсчетам, около миллион граждан пользуются услугами 800 кредитных потребительских кооперативов. За 6 месяцев 2009 г. в России прекратили деятельность 7 кредитных кооперативов, которые работали по принципу финансовых пирамид. Ущерб от их деятельности пайщикам уже превысил 32 млрд руб.

Индивидуальный закон

Необходимость правовых изменений в сфере микрокредитования и сбережения средств пайщиков, а именно такая функция возложена на кредитные кооперативы, назрела давно. Споры касались в первую очередь гарантий пайщиков по вкладам, за что ратовало государство, и настоятельных просьб самих кооперативов оставить их в покое и позволить самостоятельно определять свою деятельность.

Как будто по заказу, треть нового ФЗ от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" посвящена как раз созданию саморегулируемых организаций (СРО), в состав которых и обязаны вступить потребительские кредитные кооперативы. Отметим, чтобы не вводить наших читателей в заблуждение, что действие указанного закона не распространяется на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

За строчками сухого нормотворчества "ЗР" постарался увидеть суть неизбежных изменений, которые должны внести в свои уставы и кредитные кооперативы.

Итак, в течение 3-х месяцев после создания кооператива его правление должно решить, к какой же саморегулируемой организации (СРО) присоединиться. До этого кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов и принимать в свой состав новых пайщиков. И здесь начинается самое интересное.

Гарантийное кольцо

Государство решило подойти к этому вопросу глобально. В соответствии с вновь принятым законом некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой при условии объединения в составе некоммерческой организации не менее 100 кредитных кооперативов или не менее 5 кооперативов, совокупное число членов (пайщиков) которых превышает 100 тысяч.

Закон вменяет функцию контроля над деятельностью кредитного кооператива уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. Хотя и не называет данный орган конкретно. Но речь в том числе идет об установлении дополнительных финансовых нормативов, которые может установить данный орган для конкретного кредитного кооператива.

Таким образом, создано некое подобие агентства по страхованию банковских вкладов. Теперь кооперативы будут обязаны не только создать собственный резервный фонд, но и компенсационный фонд в рамках СРО. Тем самым государство взяло кооперативы в тройное гарантийное кольцо: резервный фонд (не менее 5 % денежных средств от суммы привлеченных денег пайщиков) - дополнительные финансовые нормативы - компенсационный фонд (ежегодный платеж не менее 0,2 % среднегодовой величины активов кооператива).

Есть вероятность, что выживут не все. Неслучайно закон четко ориентирует субъектов рынка на укрупнение. Более актуальным является вопрос, в какую сторону направятся наши приморские кооперативы, ведь, положа руку на сердце, число их членов еще далеко до определенного законом минимума в 100 тыс. пайщиков.

Вокруг крупнейших

По словам Ирины ЧАЙКА, директора Ассоциации кредитных кооперативов Приморского края, сегодня в ассоциацию входит 23 кредитных кооператива, часть кооперативов входит в Лигу кредитных союзов Приморского края или же вообще нигде не состоят. Ранее закон такую обязанность не устанавливал.

Что касается кредитных кооперативов второго уровня, учредителями которых являются юрлица, то их в Приморье, можно сказать, нет. Но 5 лет назад была создана Автономная некоммерческая организация "Тихоокеанский центр развития кредитных союзов", которая взяла на себя функции поддержки, в том числе и финансовой, кредитных кооперативов граждан - членов Ассоциации кредитных кооперативов Приморского края.

С точки зрения Галины ЯШЕНКОВОЙ, председателя Лиги кредитных кооперативов Приморского края, создавать саморегулирующуюся организацию в Приморье нецелесообразно. "Система кредитной кооперации на территории РФ сложилась уже давно. Благодаря этой основе был принят новый закон. Сейчас лишь необходимо привести в соответствие уставы кредитных кооперативов", - отмечает наша собеседница.

Регулирование деятельности кредитных кооперативов на региональном уровне, по мнению экспертов кооперативного рынка, может привести лишь к появлению дополнительных обязательств, возложенных на кооператив, к примеру, дополнительных отчислений в краевой бюджет в виде налогов и сборов, чего кооператорам бы не хотелось.

На сегодня объединение приморских потребительских кооперативов Приморья вокруг более сильных представителей этого рынка, расположенных в центральных регионах страны, представляется наиболее реальным выходом из сложившейся ситуации. Руководители ведущих кооперативных организаций Приморья, проблемы в том, что руководящий центр таких СРО будет находиться далеко за пределами Приморья, не видят.

"Думаю, главное - грамотно подойти к выбору наиболее надежных и проверенных партнеров, а не более близких территориально, - полагает Галина Яшенкова. - В нашем случае вероятнее всего, что Лига кредитных союзов России возьмет на себя такую функцию. За долгие годы совместного сотрудничества наработан большой кредит доверия.

В свою очередь Ирина Чайка видит перспективу кредитных кооперативов Приморья, являющихся членами Ассоциации кредитных кооперативов, в дальнейшей консолидации вокруг Национального союза некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи. Сегодня эта коалиция насчитывает 160 кооперативов. Похожих объединений - таких, как Лига и Национальный союз. Еще немного, и они, скорее всего, и будут трансформироваться в СРО.

А пока у кредитных кооперативов есть ровно год, чтобы привести в порядок свои уставы. Таков законодательный мораторий.