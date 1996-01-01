18150 рублей - средняя зарплата по Приморскому краю

В Приморье стабильно растёт заработная плата, сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Средняя заработная плата за семь месяцев этого года по оценке краевой администрации составляет 18150 рублей, что почти на 15% выше соответствующего периода прошлого года.

По оценке, в Приморье с января по июль среднедушевые доходы населения составили 13 996 рублей в месяц, что на 20,2% выше показателей соответствующего периода прошлого года. В это же время в июле, по предварительной оценке, индекс потребительских цен в Приморском крае составил 100,2%. Это ниже среднероссийского показателя, который составляет 100,6%.