Строительство нефтепорта в Козьмино завершается

25 декабря 2009 г. первый танкер встанет у пирса нового нефтепорта в Козьмино, сообщил пресс-секретарь "Транснефти" на встрече с руководителями СМИ Владивостока. Готовность объектов специализированного морского нефтеналивного порта в бухте Козьмино составляет 80%.

Как сообщили в пресс-службе ООО "Центр управления проектом ВСТО", на терминале сдана подстанция с заходом высоковольтной линии 220 кВ Партизанская ГРЭС - подстанция Широкая. Из других видов работ на объекте завершена забивка свай нефтепирса, проведены гидравлические испытания технологических трубопроводов и резервуаров на всех площадках строительства.

На территории под железнодорожные эстакады произведены бетонные работы по устройству основания подпорной насосной, насосной слива нефти, фундамента здания насосной подготовки нефти и др. Более того, даже начали благоустраивать территорию.

В "Транснефти" уточнили, что плановый срок сдачи в эксплуатацию первой очереди системы ВСТО, в состав которой входит спецморнефтепорт, - конец декабря 2009 года. На начальном этапе терминал готов принимать 15 млн т нефти в год с возможностью увеличения мощности до 50 млн т. До ввода в строй трубопровода нефть будет доставляться в порт железнодорожными цистернами, которые уже строят на Урале. "Транснефть" создает для этого транспортную компанию.