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Чтобы торговать, надо заплатить кассиру

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кризис заставляет работодателей оптимизировать расходы. Однако некоторые компании идут на такие шаги, что трудовые коллективы начинают страдать. Но такую схему, какую придумали в одной из местных компаний, в бизнесе еще не встречалась.

По слухам, продавцы бытовой техники в одном из крупных магазинов, возмущенны тем, что руководство предложило им отдавать часть своей заплаты на заплату кассирам. «Нам сказали, что кассиры не отрабатывают свою заплату, поэтому мы должны будем отдать им часть своей зарплаты».

Вот только платить кассирам продавцы не хотят. Они намеренны аппелировать к собственнику бизнеса, который с момента наступления кризиса, прилетел из-за рубежа и стал руководить компанией.

Рубрика "Ходят слухи, что…."

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