Техника для "ЛуТЭКа" пойдет по лизинговой схеме

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" рассматривает вопрос о комплексном приобретении новой горно-транспортной техники и оборудования для разрезоуправления "Лучегорское" в 2010 г. по лизинговой схеме, сообщил в ходе выездного рабочего совещания в Лучегорске гендиректор ДГК Валерий ЛЕВИТ. В свою очередь директор филиала "ЛуТЭК" Виктор МИЛУШ предложил в рамках оптимизации издержек рассмотреть вопрос об организации капитальных ремонтов тепловозного парка разрезоуправления на Уссурийском локомотиворемонтном заводе. По мнению Милуша, прежняя многолетняя практика размещения заказов на заводах европейской части России сегодня становится слишком затратной.