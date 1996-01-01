"Надежду" оценили в $7,5 миллионов

Предмет гордости Морского государственного университета им. Невельского -трехмачтовый учебный парусник "Надежда" застрахован страховой компанией "Согласие" на $7,5 млн.

Приморский филиал СК "Согласие" победил в конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по страхованию ответственности судовладельца "Надежды". Контракт заключен сроком на 1 год. Помимо СК "Согласие" в тендере участвовало еще три крупных страховщика.