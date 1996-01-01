"Эльдорадо" не уходит из региона

Крупнейшая в России сеть бытовой техники и электроники "Эльдорадо" отказалась от ликвидации и продажи своих фирменных магазинов на территории Дальнего Востока. Из существующих девяти магазинов "Эльдорадо" на Дальнем Востоке ни один магазин не будет закрыт.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе компании, принято решение инвестировать 150 млн руб. в открытие 5 магазинов на Дальнем Востоке, а также развивать сеть партнеров-франчайзи только в городах с населением менее 1 млн человек. Открытие 5 новых магазинов позволит "Эльдорадо" к концу 2010 г. занять до 50% дальневосточного рынка электронного ритейла. Общая площадь магазинов "Эльдорадо" на Дальнем Востоке увеличится с 23 тыс. до 35 тыс. кв. м. Магазины будут открыты в Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. "Дальневосточный регион является важным элементом стратегии развития "Эльдорадо". Развитие сети позволит нам увеличить долю рынка на Дальнем Востоке с 25% до 40-50% к концу 2010 г.", - говорит Алексей ПОЛОЗОК, вице-президент по продажам сети "Эльдорадо".