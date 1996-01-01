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"Приморскуголь" наращивает добычу
ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК) после незначительного спада в 2008 г. на 1%, в первом полугодии 2009 г. начало наращивать добычу угля. Добыча угля в целом по предприятию выросла на 13,6%, до 2 млн 488 тыс. тонн угля. При этом разрез "Новошахтинский" добавил 7,8%, а шахтоуправление "Восточное" - сразу 38%.
В компании отмечают, что в целом для угледобывающих предприятий Приморья характерна тенденция на поддержание достигнутого уровня производства по добыче угля. В то же время прорабатывается вопрос увеличения объемов добычи угля в крае (при соответствующем инвестировании) на 1,5-2 млн тонн.
"Приморскуголь" планирует потратиться на техническое перевооружение подземных горных работ на Липовецком месторождении, которые после 2010 г. должны остаться единственными на месторождении (в настоящее время заканчивается доработка запасов участка открытых горных работ, на котором в 2008 г. было добыто 45,5% всего добытого шахтоуправлением "Восточное" угля).
Стоит отметить, что чистая прибыль "Приморскугля" в первом полугодии 2009 г. выросла... в 8,5 раз и составила 105,719 млн руб. Объяснение тому простое - чистая прибыль увеличилась за счет принятого решения оценки акций ОАО "ДЭК" по их первоначальной стоимости ("Приморскуглю" принадлежит 7,57% акций энергокомпании).
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