ВМТП рассчитывает на дивиденды

Cовет директоров ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) назначил на 25 ноября внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2009 г. Напомним, что на годовом собрании было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы в 2008 г. из расчета 0,113 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 10 коп. Общий объем выплат составит 199,7 млн руб. При этом большую часть чистой прибыли за 2008 г. - 331,3 млн руб. - акционеры зарезервировали для последующей выплаты дивидендов. Решение о выплате 0,187 руб. на акцию может быть принято на внеочередном собрании 15 октября. По мнению экспертов, таким образом менеджмент ВМТП стремится распределить прибыль до того момента, как транспортная группа FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА воспользуется своим правом выкупа оставшейся доли ВМТП.