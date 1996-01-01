Росгосстрах в Приморском крае подвел итоги деятельности за первое полугодие 2009 года

На протяжении всего первого полугодия 2009 г. Приморский филиал компании "Росгосстрах" демонстрировал устойчивые темпы роста по основным страховым и финансовым показателям. По итогам работы за указанный период объем сборов по всем видам страхования составил более 350 млн руб. Доля Росгосстраха на страховом рынке Приморья составляет 15%.

Компания продолжает активно развивать добровольные виды страхования. Темп роста по страхованию строений граждан составил 124%, квартир - 133%. В целом по имущественному страхованию физических лиц Росгосстрах в Приморье собрал более 18 млн. руб. Темп роста по имущественному страхованию юридических лиц составил 112%., по страхованию жизни - 141%.

Более 120 тыс. приморцев доверили обязательное страхование своей автогражданской ответственности компании "Росгосстрах". Доля компании на Приморском рынке ОСАГО составляет 30,7%. За годы выполнения закона об ОСАГО в компании созданы уникальные системы продаж и урегулирования убытков, что позволяет из года в год укреплять лидирующее положение в регионе.

В течение первого полугодия 2009 г. было произведено более 7 тыс. выплат, из них 4 тыс. по ОСАГО. Общая сумма выплат составила 135 млн руб., сообщает пресс-служба компании.