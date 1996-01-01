Запутались в сетях

Предыдущему арендатору тепловых сетей п. Славянка - ООО "Востокбункер ДВ" осталось жить и работать меньше месяца. Уже 19 августа персонал компании будет сокращен, и начнется процесс ликвидации организации. Тем временем администрация п. Славянка заняла выжидательную позицию.

Убытки в придачу

История "Востокбункер ДВ" началась в 2005 г., когда администрация Хасанского района обратилась в компанию ЗАО "Востокбункер" с просьбой взять объекты ЖКХ - системы водоснабжения и водоотведения, тепловые сети - и навести порядок в отрасли. После многих лет развала, разворовывания и неумелого руководства коммунальные системы Славянского городского поселения представляли жалкое зрелище. В начале 2006 г. для обеспечения потребителей коммунальными услугами и была создана компания ООО "Востокбункер ДВ".

С тех пор в компании непрерывно шла работа по приведению в надлежавшее состояние арендуемых объектов. Удалось снизить потери в тепловых сетях по утечкам на 95%, были приведены в надлежащее состояние системы водоснабжения и водоотведения. Тем не менее износ оборудования не позволял предприятию работать безубыточно - за время работы ООО "Востокбункер ДВ" убытки достигли 38,5 млн руб. При этом компания неоднократно обращалась к собственнику арендуемых объектов ЖКХ - администрации Славянского городского поселения с просьбой об оказании помощи в погашении убытков, возникающих при эксплуатации коммунальных сетей. Но местные власти отмалчивались. В 2007 г. компания самостоятельно, без поддержки администрации поселения, обратилась в Министерство энергетики РФ и согласовала уровень потерь в тепловых сетях на уровне 12,6%, тогда как фактически потери составляют 25-30%, а это 9-12 млн руб. убытков в год. Большего в одиночку добиться не удалось.

Досье Только за 2008 г. убытки от сверхнормативных потерь в тепловых сетях Славянского городского поселения составили 9,5 млн руб. Недополученная выручка от нереализованной тепловой энергии за тот же период составила 4,5 млн руб. В 2008 г. было написано порядка 30 обращений в различные инстанции, подан иск на департамент по тарифам администрации Приморского края на необоснованность принятых тарифов на тепловую энергию. В 2009 г. подан иск на администрацию Славянского городского поселения по вопросу тарифообразования. Итог бездействия - ликвидация "Востокбункер ДВ".

О предстоящей ликвидации местную власть уведомили в июне 2009 г., однако реакции не последовало, и объекты водоснабжения, водоотведения, тепловые сети по сей день не приняты на баланс собственником - администрацией поселка. Непонятно, как объяснить нежелание главы Славянского городского поселения решить вопросы обеспечения жителей коммунальными услугами? Получается, что кроме ООО "Востокбункер ДВ" это никому не было нужно на протяжении 4 лет, и как результат - банкротство компании. Кто будет доставлять в дома жителей тепло в отопительном сезоне 2009-2010гг. - неизвестно, при этом власти Славянского городского поселения, мягко говоря, не спешат решить эту проблему.

Своего не надо

Как стало известно "ЗР", по поводу нежелания чиновников п. Славянка предотвратить возможный коммунальный коллапс прошли проверки прокуратуры края и комиссии РЭК. Эту тему озвучивали на совещании у вице-губернатора Александра КОСТЕНКО. Понятно, что решить проблему одним махом не получится. Причем это проблема не арендатора, а собственника, т. е. администрации поселка, о чем постоянно говорилось в течении 4 лет. Вложения требуются капитальные, а существующие тарифы на тепловую энергию позволяют лишь поддерживать работоспособность тепловых сетей, не решая основных задач энергосбережения и снижения стоимости тепловой энергии для потребителя.

Хронические проблемы в сетевом хозяйстве п. Славянка можно было бы решить за счет реализации инвестиционной программы по энергосбережению и повышению эффективности системы теплоснабжения. Причем положительного эффекта можно добиться даже без замены существующей тепловой сети. Но для этого требуется желание решить проблему раз и навсегда со стороны администрации Славянского городского поселения. Как раз желания такого нет - администрация отказывается принимать объекты ЖКХ - сети водоснабжения и водоотведения, а также тепловые сети. Позиция чиновников вполне понятна - за коммунальное хозяйство придется отвечать. Кроме того, часть средств на реализацию инвестиционной программы нужно будет предусмотреть в бюджете.

- Компаниями ЗАО "Востокбункер" и ООО "Востокбункер ДВ" разработаны инвестиционные программы энергосбережения и повышения эффективности системы теплоснабжения п. Славянка. Одна - по теплоисточнику (котельной), вторая - по сетевому предприятию (тепловым сетям). Цель программ - снижение стоимости тепловой энергии, в первую очередь это касается услуги горячего водоснабжения, - говорит депутат Думы Хасанского района Виталий НИКИТЕНКО. - Особенностями программ является возможность поэтапно производить полную замену существующих тепловых сетей без снижения качества предоставляемых услуг, при этом снижая ее стоимость. С учетом планируемой газификации региона реализация программ предусматривает перевод теплоисточника на работу на газе.

Досье Расходы на инвестпрограммы составят 64 млн руб., из них программа по котельной - 37 млн руб. и 27 млн руб. - по сетевому предприятию, до 2012 г. - не так уж и много. Тем более что при реализации мер по энергосбережению уже в 2013 г. можно ожидать снижения тарифов на тепловую энергию. В то же время на полную замену тепловых сетей в целях снижения уровня потерь тепловой энергии, по предварительным расчетам НВП "Энерго Прогресс ДВ", потребуется 130 млн руб.

По словам депутата, эффект от проводимых мероприятий появится уже в 2010 г. К 2013 г. планируется снизить тариф на тепловую энергию на 20-25%, одновременно повысить качество горячей воды по содержанию различных отложений до уровня существующей холодной. Впрочем, пока все это в будущем, поскольку сегодня складывается ситуация, при которой производителю тепловой энергии просто некому эту энергию продавать. Соответственно некому и доставлять тепло в дома жителей п. Славянка. Также производитель тепловой энергии не может произвести расчет необходимого для проведения отопительного сезона объема топлива. При этом тарифы на тепловую энергию нужно принять до начала отопительного сезона...

- На сегодняшний день потери в тепловых сетях составляют 25% при утвержденных в тарифе 12,6%, т.е. половина потерь никем не компенсируется. В такой ситуации ни одна компания не сможет безубыточно работать без поддержки органов местного самоуправления в части компенсации этих потерь, - объясняет Виталий Никитенко. - Поэтому и были разработаны программы энергосбережения, в настоящее время они предъявлены в администрацию Славянского городского поселения на утверждение. Остается вопрос: кто компенсирует убытки прошлых лет в размере 38,5 млн руб.? Администрация п. Славянка молчит.

Отступать некуда

В свою очередь позиция, которую заняла администрация Славянского городского поселения, не совсем понятна. Без ответов остаются очень важные вопросы. Например, когда администрация поселения все же соизволит принять свою собственность - объекты ЖКХ? С учетом сокращения персонала, ранее обслуживающего эти объекты, вопрос становится более чем актуальным. К тому же, с учетом сроков объявленного администрацией поселения конкурса на аренду вышеуказанных объектов, выбор организации арендатора произойдет не ранее конца ноября текущего года. Кто в таком случае будет обслуживать объекты ЖКХ, платить персоналу заработную плату, не приведет ли это к срыву отопительного сезона и возникновению ЧС в поселке? Также не ясно, с кем компании, которая вырабатывает тепловую энергию, заключать договоры на ее транспортировку.

- Согласно ст. 14 Федерального закона №131 организация теплоснабжения относится к компетенции органов местного самоуправления. Под организацией предполагается создание нормальных условий для деятельности компании, обслуживающей данные объекты, на сегодняшний день в конкурсных документах таковые условия отсутствуют, - рассказывает Виталий Никитенко. - В то же время бывшему арендатору тепловых сетей - компании ООО "Востокбункер ДВ" администрацией Славянского городского поселения было предложено создать новую компанию под символичным названием "Востокбункер ДВ +", непонятно только, о каком плюсе может идти речь. Ведь без поддержки органов местного самоуправления это будет скорее минус. Поэтому мне понятен отказ от этой утопической идеи.

Впрочем, выход из этой ситуации есть. Например, передать тепловые сети КГУП "Примтеплоэнерго" и обратиться к администрации края с просьбой выделить деньги на текущие и будущие подтвержденные РЭКом потери в тепловых сетях, ведь тариф у "Примтеплоэнерго" на 40% больше и это позволит получить субсидии из краевого бюджета. Или для обслуживания объектов ЖКХ создать Муниципальное унитарное предприятие, учредителем которого станет Славянское городское поселение. Естественно, перед этим нужно будет рассмотреть и утвердить инвестиционные программы по энергосбережению, а также предусмотреть компенсацию сверхнормативных потерь по теплоснабжению в бюджете поселения.

Заметим, что в любом случае нужно утвердить тарифы на 2009 г., заключить договоры с потребителями и производителями коммунальных услуг, произвести расчет тарифов на 2010 г. И все эти мероприятия необходимо реализовывать не позднее 19 августа, промедление грозит возникновением в поселке ЧС.

- Считаю, что надзорные органы должны провести проверку обоснованности сроков проведения конкурса на аренду объектов ЖКХ п. Славянка. Хотя сама по себе проверка и не решит проблемы, но местные власти должны расшевелиться. Ведь без изменения существующих сегодня условий работы в коммунальной сфере трудно надеяться на безубыточность сетевой компании. И заинтересованы в этом в первую очередь должны быть именно местные власти как собственники этих объектов. Буквально на днях председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН на заседании Комиссии по региональному развитию заявил, что следует продолжить реформу ЖКХ, причем не только в части структурных изменений, но и ускорив решение назревших проблем капитального ремонта. Понятно, что в преддверии выборов глава администрации не захочет повышать тарифы, но нежелание брать ответственность может обернуться очередным коммунальным коллапсом, - уверен депутат Виталий Никитенко.