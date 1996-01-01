Акционеры "Амурметалла" готовят мировое соглашение с кредиторами

Акционеры ОАО "Амурметалл" на внеочередном собрании 18 сентября планируют выбрать новый состав совета директоров (в него могут войти представители Внешэкономбанка), рассмотрят устав общества в новой редакции и мировое соглашение с кредиторами компании.

Также на собрании планируется утвердить досрочное расторжение договора с управляющей организацией ООО "Сибирско-Амурская Сталь" и передачу полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации.

Напомним, что Внешэкономбанк планирует приобрести 100% акций ОАО "Амурметалл" с правом обратного выкупа и изучает возможность предоставления предприятию кредита в размере 5 млрд руб. сроком на 7 лет.

"Получение субординированного кредита позволит "Амурметаллу" восстановить стабильную производственную деятельность, продолжить модернизацию мощностей, завершить программу развития предприятия. Теперь в более благоприятной обстановке мы завершим работу по реструктуризации кредитов и займов, заключив мировое соглашение с кредиторами", - сообщил гендиректор управляющей организации группы "Амурметалл" Сергей ХОХЛОВ.