Александр Белильцев: Миром движут амбиции

Зачастую успешные, состоявшиеся люди считают, что, создавая и развивая собственный бизнес, они гарантируют своим детям не только определенный уровень материальных благ, но и открывают перед ними дорогу к успеху. Но довольно часто оказывается, что наследник, выращенный в полном достатке, не готов взять на себя бразды правления семейным бизнесом, да и в чем-то другом реализовываться не спешит.

Почему это происходит? Как воспитать в детях здоровые амбиции и помочь им стать VIP в молодом возрасте? На эти и другие вопросы во время своего недавнего визита во Владивосток специально для "ДК" ответил Александр БЕЛИЛЬЦЕВ, заместитель директора по маркетингу ТСМ (Технологии системного мышления) Центра.

Досье Александр Белильцев – единственный специалист, сертифицированный на проведение семинаров и консультаций по методике ТСМ. Специализируется на системных подходах к ускорению карьеры/самореализации целеустремленных юношей и девушек, а также наследников семейного бизнеса. В настоящее время готовит диссертацию по проблемам семейного бизнеса. Во Владивосток приезжал дважды по приглашению Агентства по подбору персонала "Карьера-Форум".

– Александр, большинство сегодняшних успешных бизнесменов – люди, сделавшие себя сами, вопреки сложным жизненным обстоятельствам. Сегодня им на смену приходит новое поколение, выросшее в других, более комфортных условиях. Эти люди начинают карьеру с более высокого старта, чем их родители. Можно ли говорить о том, что они будут более успешными?

- Конечно, каждое последующее поколение должно быть лучше предыдущего. Но для этого нужно иметь большие амбиции, в хорошем смысле этого слова. На мой взгляд, одна из самых больших проблем современной молодежи заключается как раз в отсутствии амбициозности. Нахальства, агрессивности – достаточно. А вот целеустремленности, желания "перевернуть мир", к сожалению, очень мало. И общество эти качества не воспитывает.

– Наверное, они должны прививаться в семье?

– Преемственность поколений, семейственность – эти понятия практически сошли на нет. А между тем они играют важнейшую роль в формировании личности. Большинство родителей стараются обеспечить ребенка в первую очередь материальными благами. Они работают с утра до вечера, детей не видят, но считают, что таким образом обеспечивают их будущее. Но детям нужны не столько материальные блага, сколько навыки, которыми обладают успешные родители. Именно их нужно передавать ребенку. Тогда он сможет не только продолжить дело своих родителей, но и достигнуть еще большего успеха.

– А стоит ли вообще передавать семейный бизнес детям?

– Реализация человека в современном обществе происходит в основном через бизнес. И если ты смог реализовать себя в этом, сделай так, чтобы твоим детям было за него не стыдно, и они с удовольствием продолжали твое дело. Кроме того, у семейного бизнеса гораздо большая выживаемость, чем у любого другого.

– Вы проводите тренинги по всей России. Ощущаете ли разницу в мировоззрении провинциальной и столичной молодежи?

– Молодые москвичи больше ориентированы на карьеру в смысле достижения каких-то материальных благ. Что касается провинции... Здесь возникает вопрос: что считать провинцией? Владивосток, например, в моем понимании ею не является. Это центр делового сотрудничества Дальневосточного региона. И когда люди с таких периферийных центров приезжают в Москву, они ее запросто завоевывают. Они более образованны – потому что образование у них настроено не только на карьеру, а значит, более фундаментально. Мозги у них зачастую устроены лучше, потому что провинциальное образование, даже если оно в чем-то хромает, по-другому строит системное мышление, как это ни странно. Получается, что у провинциалов даже больше преимуществ.

– Ваш тренинг называется "Как стать VIP до 28 лет?". Почему именно до 28? Позже стать VIP невозможно?

– В 28 лет человек проходит некий рубеж, иногда сам того не замечая, после чего с ним начинают происходить чудеса. Если человек целеустремлен, если он много сделал для того, чтобы развиваться успешно, то с 28 до 35 лет происходит бешеный рост.

– По каким признакам человек может понять, что уже стал VIP?

– VIP – это вид со стороны. Причем не внешний антураж: дорогие телефоны, машины, яхты и т.д. Это когда к человеку обращаются с вопросами, за советами как к эксперту в той или иной области.

– Кто для вас является Very Important Person?

– Таких людей много. Например, Григорий ПЕРЕЛЬМАН, который был удостоен Медали Филдса (математический аналог Нобелевской премии) за доказательство гипотезы Пуанкаре, над которой ломали голову математики всего мира с 1904 года. Но от награды петербургский математик отказался, потому что открытием свою математическую выкладку не считает. То есть его работу признал весь мир, а он это достижением не считает и двигается дальше, в то время как многие люди, к сожалению, на достигнутом останавливаются. Билл ГЕЙТС, в моем понимании, тоже VIP. И не потому что он монополист и миллиардер, а потому что трудоголик. Он не обращает внимания на то, что говорят о нем, а делает то, что считает нужным. Многие его считают негодяем. Может быть, в этом есть доля истины, но бесспорно то, что без него современный мир был бы совсем другим.