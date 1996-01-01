Рынок труда вывезет самозанятость

Масштабное явление мирового финансово-экономического кризиса отражается в индивидуальных драмах людей, попавших под сокращение. Сегодня число безработных в Хабаровском крае превышает 30 тысяч человек. На снижение напряженности на рынке труда в бюджете Хабаровского края выделяется 12,8 млн рублей. Гражданам предлагают временную занятость, а также дают шанс попробовать себя в бизнесе.

Перспективы безработицы

По данным управления государственной службы занятости правительства Хабаровского края на 1 мая 2009 г., численность "не занятых трудовой деятельностью" превысила 33,5 тысячи. Если учесть, что население столицы края составляет около 600 тысяч человек, то можно оценить масштабы безработицы. Впрочем, это вовсе не предел, и перспективы у негативного явления есть: по заявкам предприятий края, до сентября будут высвобождены еще 11,2 тыс. работников. Специалисты расценивают это как предстоящий рост социальной напряженности. Для сравнения: за весь 2008 г. организациями и предприятиями было высвобождено всего 9 тыс. человек, а с октября 2008 года по апрель 2009 г. на предприятиях сокращены 4,4 тысячи сотрудников. Нетрудно сосчитать, что за летние месяцы рост безработицы увеличится почти втрое.

Между тем в службе занятости не паникуют: "Мы не будем иметь сумасшедший прирост, как в 1995 году, когда ежемесячно регистрировалось 50 тысяч безработных", – заверяет Ирина ОКУЛ, начальник отдела программирования занятости и рынка труда управления государственной службы занятости правительства Хабаровского края. Страха у специалистов перед безработными нет, несмотря на то, что в службу стала обращаться масса людей после того, как в конце 2008 года в Правительстве РФ озвучили максимальный размер пособий – 5 тысяч рублей. Тогда не было оговорено, для каких категорий граждан предусмотрено такое пособие, и эта сумма привлекла не желающих работать, но рассчитывающих на безбедное существование за счет государство граждан. В результате эти люди оказались весьма недовольны тем, что получили всего лишь по 1 тысяче рублей ежемесячно.

По статистике, 40% безработных в Хабаровском крае приходится на крупные города – Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Остальные 60% – это малые города края и сельская местность. Показатели вакансий прямо противоположны данным безработицы: в двух крупных городах сосредоточено до 60% свободных рабочих мест, на периферию остаются 40%. В целом, по краю безработных вдвое больше, чем предоставляемых им вакансий. "В обязательном порядке регистрируются вакансии для иностранных граждан, это 20-30% от всего объема предложений", – подчеркивают в службе занятости. Как и прежде, рабочие места появляются вовсе не в тех сферах, где хотели бы себя проявить большинство людей, вставших на учет: промышленность, образование и здравоохранение. Уровень доходов здесь не так велик, как хотелось бы оказавшимся без работы жителям края.

Интересно, что в период кризиса соотношение безработных женщин и мужчин практически выровнялось: если раньше дамы находились в более уязвимом положении, составляли более 60% безработных, то сегодня они составляют 52% из общего числа стоящих на бирже труда граждан. Однако, как отмечает Ирина Окулова, "численность мужчин возросла, но они быстрее и успешнее трудоустраиваются".

Заместитель генерального директора компании "Бизнес персонал" Наталья МУЗЫКА отмечает, что сужение рынка труда диктует новые требования к оплате труда. Она рассказала: "Мы работаем со средним и высшим звеном сотрудников. Ситуация в этом секторе сегодня достаточно сложная: спрос соискателей опережает предложение. Безусловно, это сказывается на требованиях к оплате труда. Несколько месяцев назад, до новогодних каникул, люди запрашивали одну зарплату, сегодня – совсем другую. Тех, кому нужно было 100 тысяч рублей в месяц, соглашаются на 50 тысяч. Соискатели, которым требовалась зарплата в 30 тысяч, сегодня согласны на 20". Наталья Музыка добавляет: "Есть такие компании, которые бессовестно пользуются ситуацией, покупая людей "за три копейки". Впрочем, есть и такие, которые согласны платить хорошую зарплату – все весьма индивидуально".

Деньги на рабочие места

Очевидно, что без оперативного вмешательства государства в ситуацию больного, а именно – общество с прогрессирующей безработицей, невозможно его излечить. Меры предпринимаются на различных уровнях. Ирина Окул называет примеры: "С 1 января 2009 года Правительство РФ открыло шлюзы, продекларированные в декабре ушедшего года, – максимальный размер пособия для высвобождающихся с предприятий по собственному желанию. Это сделано с учетом того, что в кризис многих людей будут просто выжимать из предприятий".

Среди стратегических решений, принятых в Хабаровском крае, – утвержденная в мае краевая целевая программа содействия занятости населения Хабаровского края на 2009 – 2011 годы. Документ необходим для осуществления мероприятий, основная задача которых – социальная поддержка безработных и минимизация роста безработицы. Источники финансирования мероприятий этой программы – субвенции бюджету края на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения на 2009 – 2011 годы, а также привлеченные средства работодателей. В бюджете Хабаровского края на 2009 год заложено 12,8 млн рублей на снижение напряженности на краевом рынке труда. Это 5% от суммы, которую планируется потратить в текущем году на выполнение антикризисных мероприятий на рынке труда. Прочие 95% от общей суммы, которая составляет 257,7 млн рублей, будут финансироваться из федерального бюджета.

Часть средств, которые планируется влить в сферу занятости, будет направлена на обучение и переобучение населения – люди должны получить востребованные сегодня специальности, такие как парикмахер, швея и так далее. До усиления кризисных явлений планировалось обучить в крае 1,5 тысячи человек, теперь уже цифра тех, кого будут бесплатно учить с целью обеспечения в дальнейшем рабочего места, перевалила за 3 тысячи. В качестве одной из действенных мер рассматривается создание временных рабочих мест (в основном, это работы по благоустройству). Всего в 2009 году гражданам должно быть предоставлено 10 тысяч временных рабочих мест, против изначально планированных 6 тысяч. С июля запускается проект по стажировке выпускников вузов, оплачиваемой государством – это начало решения проблем многих молодых людей без опыта работы, которым найти вакансию в условиях кризиса представляется почти нереальным. Во время стажировки работодатель сможет оценить способности выпускника и сделать выводы о его необходимости в своем коллективе.

Выход на бизнес

Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому большие надежды у властей на бизнес-инициативы людей, оказавшихся без постоянного места работы в кризисный период. Самозанятость организаций и граждан – от внедрения в производство запатентованных изделий до возрождения народных ремесел считается одним из выходов из проблемной ситуации на рынке труда.

Стоит отметить, что наконец-то идеи о поддержке малого предпринимательства вышли за пределы разговоров: в июне в Хабаровском крае стартовала программа поддержки молодых предпринимателей "Начинающий предприниматель". Ее организовали Фонд поддержки малого предпринимательства (ФПМП) Хабаровского края, правительство края, администрация города Хабаровска и краевое управление государственной службы занятости. В реализации проекта также принял участие Российско-американский центр в Хабаровском крае, который на протяжении многих лет успешно проводит различные обучающие тренинги и семинары. Проект финансируется как из федерального, так и из краевого бюджетов. Директор Российско-Американского центра Анна КОЧЕМАСОВА рассказала, что эта обучающая программа обобщила многолетний опыт центра и объединила интеллектуальную поддержку с финансовой, что весьма актуально сегодня.

На сегодняшний день по программе "Начинающий предприниматель" проходят интенсивное обучение 63 человека, нацеленных стать предпринимателями. Им предстоит двухнедельная учеба с защитой группового бизнес-проекта и тестированием, а также разработка и защита индивидуального бизнес-плана. В том случае, если проект будет признан комиссией жизнеспособным, студенты курсов смогут получить кредит в размере до 1 млн рублей по льготной ставке – от 12 до 18% (эта ставка привязана к ставке рефинансирования). Как рассказали в Фонде поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, практически все участники программы подходят для кредитования под минимальный процент, поскольку намерены заниматься производственной деятельностью или оказывать услуги. Те слушатели курса, которые пришли сюда через службу занятости, получат вдобавок порядка 70 тыс. руб. на первоочередные мероприятия, необходимые для организации бизнеса.

Большинству же безработных, кто не чувствует себя предпринимателем и тем более не готов проявить бизнес-инициативу в кризис, остается искать работу с помощью традиционных ресурсов. Это биржа труда, интернет-сайт "Работа всем" (www.rabotawsem.ru), предоставляющий вакансии на территории всей страны, а также газетные объявления, кадровые агентства. Еще один ресурс, который не нужно упускать из виду – широкий круг знакомых: все должны быть осведомлены о том, что вы ищете, на каких условиях и при какой оплате согласны работать. По мнению специалистов, несмотря на то, что рынок сильно сузился, шансы найти достойное место существуют.