Кризис - это не аргумент

ФГУП "Почта России" по Приморскому краю стало лучшим в номинации "Социально ответственный бизнес" при подведении итогов краевой ежегодной бизнес-премии "Компания года".

Перечень услуг населению и юридическим лицам, оказываемых ФГУП "Почта России", с каждым годом расширяется. Он давно уже не ограничивается отправкой корреспонденции и приемом платежей за коммунальные услуги - крупнейшее государственное предприятие идет в ногу со временем, осваивает современные технологии и предлагает своим клиентам все новые возможности, в какой-то степени становясь конкурентом, а в какой-то - исключительно важным партнером, к примеру, для банков. Берет на себя функции продвижения в массы возможностей Интернет и в этом видит перспективу.

Но и в традиционных услугах - физической доставке корреспонденции - у Почты России пока еще нет достойных конкурентов. Да, коммерческие компании по доставке тоже развиваются, и этот рынок насыщен предложениями, в том числе транснациональных логистических компаний, но их ниша - это чаще всего эксклюзивные заказы в черте крупных городов. Почта была и остается "народным" предприятием. Так, в прошлом году ее сотрудники доставили более 1,6 млрд писем и бандеролей, 54 млн посылок, 1,8 млрд экземпляров периодических печатных изданий. Такие объемы по силам лишь государеву предприятию, сумевшему сохранить свое самое ценное достояние - коллектив и обширнейшую сеть отделений - почта есть почти в каждом населенном пункте России.

Но именно это уникальное преимущество одновременно и наиболее проблемная часть в той большой работе, которая проводится сегодня предприятием. Помимо четкого выполнения государственных задач почта должна заботиться о повышении экономической эффективности своей деятельности, минимизируя издержки и зарабатывая на свое развитие внедрением новых услуг. При этом на предприятии лежит огромная нагрузка по социальной защите персонала. Социально ответственный бизнес - это кредо руководителя приморского отделения "Почты России" Андрея БРИКА.

"ДК" беседовал с ним о современном лице Почты России и перспективных направлениях развития.

- Андрей Петрович, сегодня любой разговор принято начинать с кризиса. Как ваше предприятие справляется с ним, видится ли вам свет в конце туннеля?

- Не хочу показаться излишне самоуверенным, но я смотрю в будущее с оптимизмом. В этом году мы планируем увеличить доходную часть минимум на 20%. Конечно, кризис сказывается и на нашей работе, мы ведь взаимодействуем с огромным количеством агентов и партнеров. Но сейчас, по моим наблюдениям, у многих руководителей предприятий, да и у граждан первый шок прошел и вернулся трезвый подход к делу. Кризис - больше не аргумент. Кстати, не без удивления для себя мы отметили, что перечень востребованных услуг почты не сократился.

- Приморские почтовики занимают первое место в ДВФО по развитию информационных технологий и степени внедрения новых услуг. Какие из современных сервисных почтовых услуг считаете для себя приоритетными?

- Я не знаю больше такого предприятия в крае, которое бы предоставляло такой обширный перечень услуг населению и крупным компаниям, в том числе с бюджетным финансированием. У нас их около восьмидесяти! Перед нами стояла задача на основе современных информационных технологий создать единый универсальный механизм, позволяющий унифицировать работу всех подразделений почты, сформировать единые технологические схемы, которые бы включали в себя весь комплекс наших услуг. Или почти весь. За последние три года нашими специалистами эта задача была во многом решена.

В частности, приморский филиал "Почты России" первым на Дальнем Востоке применил схему нанесения штрих-кодов на платежные документы. Уже несколько лет по такой технологии с нами работает "Дальсвязь", в прошлом году ее применила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК). Во Владивостоке ДЭК уже полностью перешла на платежи по штрих-кодам. Сегодня с таким же предложением к нам обратились детские сады и служба судебных приставов. Нанесение штрих-кода сокращает время прохождения платежей и получения финансовой отчетности. Мы стремимся к такой идеальной картине, когда на обработку по штрих-коду любого вида платежа будет тратиться не более 1-1,5 минут в любом универсальном окне.

И мы, и наши партнеры, внедряя новые технологии, хотим получить видимый экономический эффект. Это главный мотив. Электронные платежи позволяют моментально формировать реестр платежей и готовить платежные документы. То есть процесс перечисления денег за те или иные услуги не растягивается - они поступают уже на следующий день. Получив хороший опыт, мы планируем в недалеком будущем полностью перейти на электронный документооборот между нашими контрагентами. Это очень удобно и для предприятий, и для физических лиц. По нашим подсчетам, к примеру, переход на электронный документооборот службы судебных приставов сократит их время работы с неплательщиками в разы. А существование электронной базы данных платежей изменит взаимоотношение судебных приставов с клиентами. Если человек потерял квитанцию, ему не придется оправдываться.

Информационные технологии не стоят на месте, и Почта России стремится развиваться в русле этих процессов. Полагаю, что в будущем любой гражданин сможет оплатить все коммунальные услуги и штрафы с домашнего компьютера, подключенного к сети Интернет. У нас станет меньше работы на этом направлении, значит, мы должны уже сегодня искать другие возможности зарабатывать, задействовав созданную базу.

- Оправдала ли себя новая система электронных денежных переводов "Кибер-Деньги"?

- Система денежных электронных переводов - важный сегмент нашего рынка. Мы стали конкурентоспособны на нем, когда в 2003 году была введена электронная системы денежных переводов "Кибер-Деньги". Почта рассматривала эту услугу и как социальную - население воспринимает почту как гарантированный канал доставки денежных переводов. Эта система буквально с первых месяцев стала пользоваться большим спросом, помимо всего прочего у нее огромное преимущество: у Почты России широкая сеть почтовых отделений по всей стране (более 40 000 почтовых отделений, из них 474 - в Приморском крае), и это обеспечивает предоставление гарантированной услуги даже в самых отдаленных населенных пунктах и регионах страны. Максимальный срок перевода денег через Почту России в течение 72 часов. На практике - еще быстрее. Если отделения связи обеспечены электронными каналами, то мы доставляем перевод в течение 15-20 минут в любую точку России. Денежные переводы идут и между юридическими лицами, а также между юридическими и физическими. Например, компания-работодатель, находящаяся на Камчатке, выплачивает заработную плату рыбакам почтовым переводом.

- Начиная с прошлого года ФГУП "Почта России" активно внедряет услугу погашения банковских кредитов на почтовых отделениях. Она оказалась востребованной?

- В эпоху "кредитного бума" мы смогли стать хорошими партнерами для многих банков. Сегодня мы сотрудничаем с 20 федеральными и региональными финансовыми структурами, среди них Примсоцбанк, Росбанк, Восточный экспресс банк, Азиатско-Тихоокеанский банк. Наша сеть позволяет платить кредиты жителям подавляющего большинства поселков и сел края, не выезжая в районный центр. Это удобно и существенно расширяет круг заемщиков банков, позволяя им позиционировать себя на рынке доступных кредитов. Кроме того, банки получают электронный реестр и уже оценили нашу ежедневную отчетность. В месяц объем погашения кредитов, который проходит через приморский филиал "Почты России", составляет порядка 10-12 млн руб., по стране услугой оплаты кредита на почте ежемесячно пользуются около 10 млн человек.

- Очереди в почтовых отделениях - одна из проблем Почты России. Они как-то не вяжутся с тем современным имиджем, который почтовики сегодня пытаются формировать. Как боретесь с этим "злом"?

- С одной стороны, внедряя современные информационные технологии, которые позволяют операционисту работать быстрее. С другой - стараемся оптимизировать организацию обслуживания внутри отделений, ввели систему "универсальное окно", которая позволяет человеку получить комплексное обслуживание в одном месте, и не надо метаться между окошками - где коммунальные услуги оплатить, где пенсию получить. Признаться, среди наших клиентов очень большое количество пенсионеров - они нервничали...Да и потеря времени в современной жизни для любого человека - непозволительная роскошь.

Сейчас ситуация изменилась, все платежи принимаются оператором в любом окне. Конечно, как и у всякого нововведения, здесь есть свои плюсы и минусы. Мы рассматривали разные варианты, но я полагаю, что "универсальное окно" с введением штрих-кодов на платежных документах наиболее перспективный способ борьбы с очередями. Для удобства клиентов мы пошли еще дальше - на центральном почтовом отделении Владивостока введена электронная очередь. Клиент, приходя на почту, получает номер электронной очереди и ждет, когда на табло обслуживания высветятся нужные цифры. В результате даже в самый горячий период месяца, когда идет оплата коммунальных услуг, очередей в этом почтовом отделении нет. В общем, проблему эту мы видим, как и пути ее решения.

- Завершена ли программа обеспечения отделений связи широкополосным Интернетом в рамках программы "Электронное Приморье"?

- По цифровым показателям Приморский край сохраняет лидерство среди регионов ДВФО в этом направлении: у нас работают 309 пунктов коллективного доступа в Интернет на 586 рабочих мест; ежемесячно услугами доступа пользуются около 14 тыс. человек. Пункт коллективного доступа - это два рабочих места с компьютерами, принтером и возможностью выхода в Интернет. Сейчас они используются населением в основном для отправки электронной почты, поиска информации и заказов книг, дисков, других товаров, распространяемых через интернет- магазины.

В ближайшем будущем на базе пунктов коллективного доступа мы планируем реализовать ряд дополнительных возможностей: отправку налоговой отчетности, организацию дистанционного обучения студентов вузов, осуществление проекта "Видео по запросу" и др. Согласитесь, это существенно расширяет возможности человека, проживающего в глубинке. А для ФГУП "Почта России" - это еще одно неоспоримое свидетельство того, что почта продолжает держать руку на пульсе времени.