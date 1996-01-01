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Alliance Oil Company – новое имя

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

West Siberian Resources с 8 июня переименована в Alliance Oil Company, говорится в сообщении компании. Шведские депозитарные расписки (SDR) на акции компании на торговой площадке NASDAQ OMX Stockholm начали торговаться под тикером AOIL.

Переименование компании было одобрено на годовом собрании акционеров. Одновременно со сменой названия компания провела консолидацию своих акций с коэффициентом 20:1. В результате количество выпущенных акций сократилось с 3,23 млрд до 161,5 млн, а их номинал вырос с $0,05 до $1. Ожидается, что уменьшение количества акций компании сделает ценообразование SDR более прозрачным. Год назад WSR слилась с НК "Альянс" и была преобразована в вертикально-интегрированную нефтяную компанию. Компания ведет разведку и добычу углеводородов в Республике Коми, Томской области, Волго-Уральском регионе и Татарстане, а также контролирует Хабаровский НПЗ и владеет крупной сбытовой сетью в Дальневосточном регионе.

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