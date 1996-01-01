У "Дальавиа" единственный путь – банкротство

Представители кредиторов ОАО "Дальавиа" просят суд о признании предприятия банкротом. Суммарная кредиторская задолженность авиакомпании превышает 1,7 млрд руб., в то время как балансовая стоимость ее активов составляет всего лишь чуть более 924 млн руб. Путем реализации имущества "Дальавиа" должны быть выплачены долги по зарплате перед персоналом, превышающие 200 млн руб., и частично – требования кредиторов пропорционально их претензиям, пишет "Коммерсант".

ОАО "Дальавиа" прекратило полеты под собственным брендом с 19 октября, с 1 ноября на предприятии введена процедура наблюдения. 4 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ, передающий в ГК "Ростехнологии" в качестве имущественного взноса госдоли в акционерном капитале ОАО "Сахалинские авиатрассы", "Дальавиа" (по 100% акций) и ОАО "Владивосток Авиа" (52,17%) для дальнейшего включения трех авиакомпаний в состав дальневосточной "дочки" нового перевозчика "Росавиа", создаваемого под эгидой ГК.

Как рассказал временный управляющий компании Вадим ВЕСЕЛКОВ, утвержденный на эту должность краевым арбитражным судом 24 ноября прошлого года, проведенный им анализ финансового состояния "Дальавиа" показал, что предприятие не в состоянии расплатиться по своим обязательствам, а его финансовая устойчивость полностью утрачена. По подсчетам Веселкова, балансовая стоимость имущества "Дальавиа", которое может быть реализовано для расчета с кредиторами и покрытия судебных расходов, по состоянию на 1 января 2009 года составляет 924 383 млн руб. При этом общая сумма претензий кредиторов авиакомпании, включенных в реестр, превышает 1 707 млрд руб. Напомним, среди крупнейших кредиторов перевозчика — несколько банков с общей задолженностью около 700 млн руб. и ОАО "Хабаровский аэропорт" — 240 млн руб.