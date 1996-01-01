"Ренова" объединит усилия с китайцами

В рамках российско-китайских переговоров, прошедших в Москве, группа "Ренова" подписала соглашение с китайской государственной золотодобывающей корпорацией China National Gold Group Corp (CNGGC) о совместной разведке и разработке месторождений золота и платины на Камчатке.

По сообщению компании, документ содержит намерения о сотрудничестве в области разведки, наращивания запасов месторождений, совместного строительства горнодобывающих предприятий и добычи драгметаллов. Конкретные формы и сроки взаимодействия компании намерены начать разрабатывать в ближайшее время. Эксперты отмечают, что у "Реновы" достаточно своих средств для разведки камчатских активов, однако сотрудничество с CNGGC позволит не только привлечь средства, но и получить рынок сбыта в Китае.

На Камчатке группе "Ренова" принадлежит контрольный пакет ОАО "Золото Камчатки" и ЗАО "Корякгеолдобыча", разрабатывающего месторождения платины. В составе "Золота Камчатки" действует Агинский ГОК с объемом производства около 2 т золота в год, однако компания планирует строительство еще нескольких комбинатов, что позволит в течение 2–3 лет нарастить добычу до 8 т, к 2015–2016 году — до 14 т. Ресурсная база "Золота Камчатки" составляет 380 т золота. Основными объектами работ являются месторождения "Бараньевское" и "Кyмроч", а также группа месторождений в районе Агинского ГОКа. По данным министерства природных ресурсов Камчатки, план добычи ЗАО "Корякгеолдобыча" в 2009 году — 826 кг платины. Промывочный сезон добычи платины в настоящее время проходит на двух участках — "Ледяной" и "Левтыринываям".