www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Ренова" объединит усилия с китайцами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В рамках российско-китайских переговоров, прошедших в Москве, группа "Ренова" подписала соглашение с китайской государственной золотодобывающей корпорацией China National Gold Group Corp (CNGGC) о совместной разведке и разработке месторождений золота и платины на Камчатке.

По сообщению компании, документ содержит намерения о сотрудничестве в области разведки, наращивания запасов месторождений, совместного строительства горнодобывающих предприятий и добычи драгметаллов. Конкретные формы и сроки взаимодействия компании намерены начать разрабатывать в ближайшее время. Эксперты отмечают, что у "Реновы" достаточно своих средств для разведки камчатских активов, однако сотрудничество с CNGGC позволит не только привлечь средства, но и получить рынок сбыта в Китае.

На Камчатке группе "Ренова" принадлежит контрольный пакет ОАО "Золото Камчатки" и ЗАО "Корякгеолдобыча", разрабатывающего месторождения платины. В составе "Золота Камчатки" действует Агинский ГОК с объемом производства около 2 т золота в год, однако компания планирует строительство еще нескольких комбинатов, что позволит в течение 2–3 лет нарастить добычу до 8 т, к 2015–2016 году — до 14 т. Ресурсная база "Золота Камчатки" составляет 380 т золота. Основными объектами работ являются месторождения "Бараньевское" и "Кyмроч", а также группа месторождений в районе Агинского ГОКа. По данным министерства природных ресурсов Камчатки, план добычи ЗАО "Корякгеолдобыча" в 2009 году — 826 кг платины. Промывочный сезон добычи платины в настоящее время проходит на двух участках — "Ледяной" и "Левтыринываям".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru