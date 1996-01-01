Металлургический паралич

Сегодня "Амурметалл" испытывает мощнейший дефицит оборотных средств и не может оплатить свои долговые обязательства. Завод работает только на поддержание температурного режима печей. Обещанные кредиты от крупнейших российских банков так и не получены, а тем временем должники начали требовать признания "Амурметаллом" банкротства в суде.

Отраслевой столп

ОАО "Амурметалл", входящее в группу "Амурметалл", включающую также несколько обслуживающих предприятий (Торговый дом "Амурметалл" и другие), — единственное металлургическое предприятие в Дальневосточном регионе. За время своего существования завод оказывался в сложных ситуациях распада на несколько профильных предприятий, расположившихся на одной производственной площадке, а затем объединения оставшихся — "Амурметалла" и "Дальвостметалла" в единое перерабатывающее предприятие. Все это сопровождалось сменой собственников, и процесс получения контроля над заводом между различными группами, происходивший в 2003 — 2004 годах, был весьма конфликтным. Были срывы торгов, обвинения в "рейдерском захвате". В итоге контроль над заводом получил депутат Государственной Думы Александр ШИШКИН, владеющий холдингом "Русский уголь". Официально 99,54% акций ОАО "Амурметалл" принадлежит ООО "Группа "Амурметалл" (Хабаровск).

В последние несколько лет "Амурметалл" уверенно набирал обороты. Предприятие провело мощнейшую модернизацию и запустило в работу современное электрометаллургическое оборудование. Сегодня завод имеет сталеплавильные мощности в объеме 2,1 млн тонн стали в год. В результате технического перевооружения предприятие получило возможность производить сталь для армирования железобетонных конструкций, прокат различных видов, гнутый профиль, трубы различного назначения и разных диаметров.

Нашел кризис на лом

В период стабилизации у "Амурметалла" всегда сохранялась стратегически важная проблема — нехватка дешевого сырья. Ведь единственным сырьем для него является металлолом, а практически весь лом с Дальнего Востока уходит в страны АТР. Две трети сырья предприятию приходится закупать в Сибири. А известно, что транспортная составляющая достигает 30% цены перевозимой по железной дороге продукции. Гендиректор предприятия Сергей ХОХЛОВ лоббировал закрытие для экспорта металлолома всех таможенных морских и сухопутных погранпереходов на Дальнем Востоке либо существенное повышение пошлин на вывоз лома за рубеж. Господин Хохлов заявлял о готовности потребить весь лом, экспортируемый в регионе, а это около 2,3 млн тонн. С 30 марта 2009 года, согласно приказу ФТС от 2 декабря 2008 года "О местах декларирования отдельных видов товаров", местом таможенного оформления экспортного металлолома на Дальнем Востоке стал Петропавловск-Камчатский. Этим фактом остались крайне недовольны приморские порты, особенно Владивостокский морской торговый порт, специализирующийся на переработке черного лома, отправляемого на экспорт. Зато "Амурметалл" был доволен.

Между тем успешная борьба металлургического завода против ломоэкспортеров его не спасла. Уже в четвертом квартале прошлого года старания собственников "Амурметалла" по наращиванию объемов и качества продукции оказались напрасными: наступил мировой финансово-экономический кризис. В октябре предприятие сократило объем производства до 70% от месячной нормы в связи с резким падением цен на лом и готовую стальную продукцию на мировом рынке. Объемы продаж упали, а себестоимость продукции превысила цену — с учетом закупленного по докризисным ценам лома.

Неудивительно, что в считанные месяцы у предприятия возник дефицит оборотных средств в размере 1,5 млрд рублей. Также появилась нехватка 1,8 млрд рублей для завершения инвестиционной программы. Рефинансировать краткосрочные кредиты, общая сумма которых составляет 5 млрд рублей, оказалось невозможным. При постоянном стремлении играть на рынке по правилам (вспомните намерения выхода на IPO), предприятие, решившееся на выпуск облигаций, допустило в 2009 году дефолт по облигациям первой серии. В связи с этим "НОМОС-банк" обратился в арбитражный суд Москвы с требованием исполнить обязательства по выплате 102,322 млн рублей.

На сегодняшний день общая сумма задолженности "Амурметалла" превысила 20 млрд. Из них 6,5 млрд руб. — облигационный долг. По данным источников на предприятии, которые подтвердили и в правительстве Хабаровского края, "Амурметалл" остановил производство. Работа ведется только для поддержания температурного режима электропечей. В отличие от доменных печей (используются на металлургических заводах в других регионах страны), запуск которых после остывания оценивается в десятки миллионов долларов, электропечи "Амурметалла" можно запустить гораздо дешевле, потратив на это несколько миллионов рублей. С одной стороны, терять эти деньги никакому предприятию не захочется. Но с другой, как сказал один из собеседников, владеющий ситуацией в отрасли, если бы собственники "Амурметалла" знали о том, что ситуация усугубится до такой степени, они бы давно отключили печи.

"Вопрос решается"

С начала года дважды провозглашалось намерение властей обеспечить "Амурметалл" спасительными кредитами. В феврале гарантии для получения кредита в сумме 575 млн рублей в Сбербанке предоставило правительство Хабаровского края. В мае о предоставлении предприятию госгарантий — на 3,3 млрд рублей заявлял премьер РФ Владимир ПУТИН. Он как раз озвучил это решение на совещании в Комсомольске-на-Амуре. Однако до сих пор "Амурметалл" не получил денег.

Руководство предприятия отказывается комментировать ситуацию и прогнозировать дальнейшее течение событий. По нашим сведениям, сейчас гендиректор Сергей ХОХЛОВ находится в Москве, где пытается решить проблему реанимации предприятия. Заместитель министра промышленности, транспорта и связи правительства Хабаровского края Алексей МЕНЯЙЛОВ сообщил, что "вопрос решается на уровне премьер-министра РФ Владимира Путина". По его словам, Минпромторгом РФ рассматриваются различные варианты восстановления производственной активности завода, предлагаемые топ-менеджментом предприятия.

Наблюдатели считают, что для владельца металлургического завода Александра Шишкина именно "Амурметалл" не является активом первоочередной важности. Иначе многие проблемы можно было бы решить, остановив дальнейшее негативное развитие событий, восполнив недостаток оборотных средств предприятия еще в декабре 2008 года. Поэтому некоторые эксперты рассматривают смену собственника в качестве одного из вариантов спасения завода. Вторым вариантом является реструктуризация задолженности.

Как единственный на Дальнем Востоке металлоперерабатывающий завод, "Амурметалл" по-прежнему остается интересным активом. Регулярно в СМИ всплывает информация о планах группы компаний "Эстар" по его приобретению. Так, глава "Эстар", депутат Государственной Думы РФ Вадим ВАРШАВСКИЙ официально заявлял свои намерения относительно дальневосточного металлургического завода в 2007 и в 2008 годах. По его словам, группа компаний получала 100-процентный опцион на приобретение "Амурметалла", а сам дальневосточный актив он оценивал в $1-1,5 млрд. В сентябре прошлого года он утверждал, что к концу года сделка будет завершена. Впрочем, его намерения так и не сбылись, и, по мнению знакомых с ситуацией специалистов, заявления о приобретении "Амурметалла" были популистскими.

Теперь, убедившись в том, что реальных частных претендентов на завод нет, предполагается, что государство может использовать для его восстановления схему деприватизации. Причины для такого шага будут вполне объяснимы, поскольку предприятие имеет огромную социальную нагрузку в Дальневосточном регионе.

А между тем, пока собственник (точнее даже — руководство) металлургического завода и представители государства думают, что же делать с этим мощным производственным предприятием на Дальнем Востоке, где промышленность сегодня находится в упадке, в арбитражный суд поступило требование признать "Амурметалл" банкротом. С таким иском в арбитраж Хабаровского края обратился поставщик нефтехимических продуктов ООО "Рикком" (город Ангарск, Иркутская область). Несмотря на то, что сумма долга за поставленные заводу в сентябре 160 т дизтоплива и мазута немногим превышает 100 тыс. руб., компания предприняла такой радикальный шаг из-за нежелания, по словам юристов, "Амурметалла" вести переговоры. В конце июня арбитражный суд Хабаровского края, признав обоснованными требования о неплатежеспособности ОАО "Амурметалл", вынес определение о введении процедуры наблюдения. Арбитражным управляющим утвержден Владимир ИГНАТОВ.