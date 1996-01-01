www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Кому и зачем нужны Международные стандарты финансовой отчетности?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Многие российские компании, исчерпав внутренние источники роста, активно ищут варианты привлечения внешнего недорогого финансирования. Основные пути которого: размещение ценных бумаг на бирже, взятие кредита в банке (желательно под низкий процент), привлечение иностранного инвестора. А что требуют кредиторы и инвесторы от компании взамен на возможность предоставления капитала?

Прозрачность, которая дает возможность увидеть, куда будут потрачены привлеченные деньги и за счет чего компания будет их возвращать. При этом информация о компании должна быть стандартизирована и понятна. Внешний пользователь знакомится с результатами деятельности компании по ее отчетности.

Сегодня годовой отчет - это своеобразный рекламный документ, где отражаются положение компании на финансовых и товарных рынках, риски, финансовые результаты деятельности, может быть изложена и стратегия компании. Основу годового отчета конечно же составляет финансовая отчетность. Причем отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами.

Использование Международных стандартов финансовой отчетности обеспечивает однозначность трактовки каждой цифры в отчетности. Такая отчетность позволяет оценить реальное положение дел в компании. Инвесторы и кредиторы могут легко проводить сравнение финансовых показателей не только по направлениям деятельности внутри компании, но и с данными внешних фирм. Единые стандарты отчетности внутри группы компаний позволяют производить быструю и корректную консолидацию активов, дают возможность понять, во что обернулся рубль, вложенный в дочерние компании.

Отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами, обеспечивает собственников и топ-менеджмент информацией для принятия стратегических решений. Каким компаниям необходимы международные стандарты финансовой отчетности?

* группы компаний. Владельцам бизнеса необходимо видеть реальную ситуацию по консолидированным активам, прибыли, направлениям бизнеса.

* компании, внедряющие систему управленческого учета. При использовании МСФО в качестве основных стандартов управленческого учета нет необходимости заново создавать принципы и правила учета многих хозяйственных операций, поскольку МСФО и их интерпретации упрощают проблему регламентации ведения учета.

* компании, которые собираются сотрудничать или работают с иностранными партнерами. В таком случае партнерам будет предоставляться информация на понятном для них языке.

Итак, международные стандарты финансовой отчетности - переход неотвратим. Но на пути перехода есть препятствие - отсутствие кадров. Одним из эффективных способов решения проблемы кадрового голода являются обучающие программы по методике международных бухгалтерских организаций. На сегодняшний день доступны две программы:

- программа международной Ассоциации Сертифицированых Присяжных Бухгалтеров (ACCA, Великобритания);

- программа Института финансовых аналитиков Великобритании (IFA).

Курс дает знания и практические навыки применения Международных стандартов финансовой отчетности. Основная цель курса: научиться понимать МСФО, вырабатывать профессиональное суждение, понять основные отличия между отчетностью, составленной в соответствии с российскими и международными стандартами.

Надежда КОТЕЛЬНИКОВА, сертифицированный преподаватель АССА.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru