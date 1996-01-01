Кому и зачем нужны Международные стандарты финансовой отчетности?

Многие российские компании, исчерпав внутренние источники роста, активно ищут варианты привлечения внешнего недорогого финансирования. Основные пути которого: размещение ценных бумаг на бирже, взятие кредита в банке (желательно под низкий процент), привлечение иностранного инвестора. А что требуют кредиторы и инвесторы от компании взамен на возможность предоставления капитала?

Прозрачность, которая дает возможность увидеть, куда будут потрачены привлеченные деньги и за счет чего компания будет их возвращать. При этом информация о компании должна быть стандартизирована и понятна. Внешний пользователь знакомится с результатами деятельности компании по ее отчетности.

Сегодня годовой отчет - это своеобразный рекламный документ, где отражаются положение компании на финансовых и товарных рынках, риски, финансовые результаты деятельности, может быть изложена и стратегия компании. Основу годового отчета конечно же составляет финансовая отчетность. Причем отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами.

Использование Международных стандартов финансовой отчетности обеспечивает однозначность трактовки каждой цифры в отчетности. Такая отчетность позволяет оценить реальное положение дел в компании. Инвесторы и кредиторы могут легко проводить сравнение финансовых показателей не только по направлениям деятельности внутри компании, но и с данными внешних фирм. Единые стандарты отчетности внутри группы компаний позволяют производить быструю и корректную консолидацию активов, дают возможность понять, во что обернулся рубль, вложенный в дочерние компании.

Отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами, обеспечивает собственников и топ-менеджмент информацией для принятия стратегических решений. Каким компаниям необходимы международные стандарты финансовой отчетности?

* группы компаний. Владельцам бизнеса необходимо видеть реальную ситуацию по консолидированным активам, прибыли, направлениям бизнеса.

* компании, внедряющие систему управленческого учета. При использовании МСФО в качестве основных стандартов управленческого учета нет необходимости заново создавать принципы и правила учета многих хозяйственных операций, поскольку МСФО и их интерпретации упрощают проблему регламентации ведения учета.

* компании, которые собираются сотрудничать или работают с иностранными партнерами. В таком случае партнерам будет предоставляться информация на понятном для них языке.

Итак, международные стандарты финансовой отчетности - переход неотвратим. Но на пути перехода есть препятствие - отсутствие кадров. Одним из эффективных способов решения проблемы кадрового голода являются обучающие программы по методике международных бухгалтерских организаций. На сегодняшний день доступны две программы:

- программа международной Ассоциации Сертифицированых Присяжных Бухгалтеров (ACCA, Великобритания);

- программа Института финансовых аналитиков Великобритании (IFA).

Курс дает знания и практические навыки применения Международных стандартов финансовой отчетности. Основная цель курса: научиться понимать МСФО, вырабатывать профессиональное суждение, понять основные отличия между отчетностью, составленной в соответствии с российскими и международными стандартами.

Надежда КОТЕЛЬНИКОВА, сертифицированный преподаватель АССА.