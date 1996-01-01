"Сахалин-3" пристроен

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) передало на рассмотрение правительства проект решения о передаче "Газпрому" трех блоков месторождения "Сахалин-3".

"Газпром" будет заниматься освоением Киринского, Аяшского и Восточно-Одоптинского участков "Сахалина-3", ранее находившихся в нераспределенном фонде недр. Четвертый, Венинский, блок с 2003 года разрабатывает "Роснефть" (74,9 %) совместно с китайской Sinopec (25,1 %). Как заявил председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, концерн при отборе партнеров для проекта отдаст предпочтение компаниям, уже принимающим участие в "Сахалине-2".