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Пилоны растут в глубину
На рекордную глубину 75 метров погрузилась в скалистое дно пролива Босфор Восточный первая буронабивная свая пилонной опоры будущего моста на остров Русский, возводимого к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. Впервые в отечественной практике мостостроители применили в морских условиях и технологию бурения и подачи бетона "с воды". Всего под каждый из самых высоких в мире 320-метровых пилонов в дне моря будет пробурено и забетонировано по 120 таких уникальных скважин.
С продуваемого ветром мостика буровой установки отчетливо виден Русский с развернувшейся на нем грандиозной стройплощадкой. Именно на этом месте поднимется на 320 метров самый высокий в мире пилон и именно отсюда начнется самый длинный в мире вантовый пролет длиною 1104 метра. Мост сооружается с двух берегов одновременно - с полуострова Назимова на материке и со стороны острова Русского, чтобы замкнуться на высоте 70 метров над Босфором. Но пока здесь покоряют не высоту, а глубину.
В России, по оценке специалистов, не было примеров бурения в таких геологических условиях. Во-первых, высокопрочные скалистые грунты еще и сильно перемешаны. Во-вторых, глубина бурения - до 75 метров, это высота 25-этажного дома! На одну скважину уходит около 220 кубометров высококачественного бетона. После того как он набирает проектную прочность, сваи объединяются ростверком. Эта уникальная технология заслуживает отдельных слов - на это сооружение уйдет 28 тысяч кубометров бетона. Такие опоры готовы выдерживать современные статические и динамические нагрузки. Всего "на воде" пролива Босфор Восточный будет пробурено и забетонировано 240 таких сверхглубоких скважин. Пилонные мачты первого в стране морского вантового моста бьют рекорды не только по высоте...
Если на Назимова мостостроители "вгрызаются" в дно с отсыпанной дамбы, то со стороны Русского впервые в отечественной практике приступили к бурению прямо "с воды". Для этого в дно пролива погружено в общей сложности уже более сотни обсадных (диаметром 2 метра и толщиной стали 2 сантиметра) и маячных труб. Со смонтированных на них мостиков ведет бурение скважин до отметки 25-40 метров могучий 110-тонный "Junttan". Мостостроители полностью освоили морскую специфику, и вскоре по второму свайному кусту встанет еще одна мощная буровая машина. Кроме того, к сооружению "морской" опоры подключился специально оборудованный транспортный понтон "Григорич". На его платформе установлен "Junttan PM-26" - один из самых современных представителей буровой техники.
Транспортный понтон специально переоборудован из-под плавкрана ПК-62 для работы в море. В нем 15 водонепроницаемых отсеков, установлены 8 мощных лебедок, в корпусе устроены специальные "гильзы" диаметром полтора метра для установки заколов - опор понтона на морском дне. В доке "Дальзавода" реконструировано около 70% палубы и около 30% днища, совместно с судостроителями специалистам Владивостокского филиала УСК "Мост" удалось решить ряд принципиальных технических и конструкторских задач.
- Во-первых, грузоподъемность - 750 тонн. Во-вторых, устойчивость плавучей платформы в погодно-климатических условиях Приморья, - уточняет характеристики плавучей буровой установки заместитель главного инженера Владивостокского филиала "УСК Мост" Евгений БИРЮКОВ.
- Без преувеличения, этот объект уникальный, - комментирует директор Владивостокского филиала УСК "Мост" Алексей БАРАНОВ. - Многое в нем - условия строительства, применяемые технологии, особенности конструктива - в новинку и для российского, и для зарубежного мостостроения. А что может быть интересней, чем построить такой мост?!.
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