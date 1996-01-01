Деньги для "Суперджета"

"Гражданские самолеты Сухого" получат 6,8 млрд рублей господдержки на реализацию проекта "Суперджет-100". Об этом заявил председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН во время посещения ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.Гагарина" (КнААПО), говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Правительства РФ.

3,2 млрд рублей пойдет на увеличение уставного капитала КнААПО, еще 3,6 млрд рублей будет направлено в рамках ФЦП по развитию гражданской авиации. По словам Владимира Путина, увеличение финансирования связано "с некоторым удорожанием комплектующих деталей".