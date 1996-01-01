Газовый хозяин Дальнего Востока

Премьер-министр Владимир ПУТИН 19 мая подписал распоряжение о продаже "Роснефтегазом" (100% принадлежит Росимуществу) "Газпрому" 92,25% "Камчатгазпрома" и 27,39% "Дальтрансгаза".

Как говорится в тексте распоряжения, акции будут проданы монополии по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика. По оценке Росимущества, сделанной в марте, пакет "Камчатгазпрома" стоит 2,69 млрд руб., "Дальтрансгаза" - 2,88 млрд руб.

Таким образом, "Газпром" полностью консолидирует "Дальтрансгаз", за контроль в котором он около двух лет боролся с "Роснефтью". Сейчас газовому концерну принадлежит 72,6% компании. "Дальтрансгаз" был создан в 2000 году для газификации Дальнего Востока, его основной актив - газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Планируется, что компания будет обеспечивать регион газом с проекта "Сахалин-1".

"Камчатгазпром" владеет лицензиями на разработку четырех газоконденсатных месторождений на Камчатке.