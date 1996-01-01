Аргумент для ЕС

Посещение ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (ХНПЗ), единственного предприятия в программе пребывания Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Хабаровске 21-22 мая, вполне объяснимо. В марте 2009 года Внешэкономбанк, ОАО "Группа Альянс", Tecnicas Reunidas и CESCE подписали соглашение о кредитовании проекта модернизации Хабаровского НПЗ на сумму $990 млн в присутствии двух президентов - России и Испании. Своим визитом на завод глава российского государства явно хотел показать партнерам по Евросоюзу: мы готовы к сотрудничеству.

Реконструкция ХНПЗ - крупнейший инвестиционный проект региона, который реализуется с привлечением иностранных инвестиций. О сути преобразований на заводе и их экономическом эффекте для региона Президенту России рассказал президент ОАО "Группа Альянс" Муса БАЖАЕВ. Президента в поездке на завод сопровождали вице-премьер Игорь СЕЧИН полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ и губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

В последние годы завод, вступивший в строй в 1935 году, находится в состоянии перманентной модернизации, которую начала получившая в 2000 году контроль над предприятием "Группа Альянс".

Досье Хабаровский НПЗ выпускает около 40% всех автобензинов, потребляемых в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье. В целом же по основным нефтепродуктам, включая авиакеросин, дизельное и судовое топливо, мазут топочный, предприятие обеспечивает 25-30% потребностей Дальнего Востока. Часть продукции экспортируется в Китай и другие страны АТР. Мощность завода по переработке нефтяного сырья - 4,35 млн тонн в год.

В ходе реконструкции без остановки производства на базе ХНПЗ будет построен практически новый завод. В ноябре 2007 года были подписаны контракты с международной инжиниринговой компанией "Тэкникас реунидас" (Тecnicas Reunidas - штаб-квартира в Испании) на выполнение основной части работ - предстоит построить целый комплекс технологических установок гидрогенизации, внедрить новые производственные процессы по лицензиям ведущих мировых производителей - Shell, Foster Wheeler, Technip KTI. Срок окончания реконструкции - начало 2012 года.

"В результате реконструкции интегральный показатель сложности завода (индекс Нельсона) почти утроится и достигнет 9,9. Это будет самый передовой уровень нефтепереработки", - рассказал президенту о планах предприятия Муса Бажаев.

Досье Сегодня глубина переработки на ХНПЗ немногим более 60%, и завод способен выпускать до 350 тыс. т автобензинов, которые по основным параметрам соответствуют Евро-4. Однако качество дизтоплива уже не отвечает перспективным российским стандартам. После реконструкции риформинга эта установка будет выпускать 450 тыс. т автобензинов. Строительство же нового комплекса гидроочистки и гидрокрекинга означает получение еще более 1,5 млн тонн моторных топлив (компонентов бензина, авиакеросин, дизтопливо), полностью соответствующих действующим и перспективным стандартам, отечественным и международным. Будет освоен выпуск авиатоплива Jet A-1 для будущего хаба федерального и международного значения, который создается на базе Хабаровского аэропорта. Глубина переработки в целом превысит 90%.

Акционеры завода рассчитывают, что в итоге суммарный объем выручки увеличится в 2,7 раза, до 5 млрд рублей в год возрастут налоговые отчисления в бюджет. Будут созданы новые рабочие места: только на строительстве планируется задействовать до 2 тыс. рабочих, а численность технологического персонала составит около 1,5 тыс. чел. И это делает проект интересным не только для владельцев предприятия, но и для региона и государства в целом.

На сегодняшний день из общей суммарной стоимости реконструкции $ 1 млрд "Группа Альянс" уже вложила $365 млн собственных и заемных средств. При государственной поддержке компания рассчитывает привлечь $ 650 млн.

По словам Мусы Бажаева, готовность поддержать проект выразили Государственная корпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) и Испанское кредитно-экспортное агентство (CESCE). Предполагается, что ВЭБ и испанское агентство предоставят дополнительное обеспечение кредитования проекта. Это позволит привлечь кредиты коммерческих банков на приемлемых условиях и завершить реконструкцию в полном объеме.

Вице-премьер Игорь Сечин, который накануне поездки в Хабаровск изучил технические и финансовые аспекты реконструкции ХНПЗ, отвечая на заводе на вопрос журналистов, выразил уверенность в успехе проекта.