Международный аэропорт Владивостока не хочет обслуживать в долг

ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ), выделенное из состава ОАО "Владивосток Авиа" по решению акционеров в 2007 г., начинает "закручивать гайки" в отношении недобросовестных перевозчиков. Пресс-служба аэропорта распространила заявление о возможном прекращении из-за долгов обслуживания ОАО "Авиакомпания Сибирь" (торговая марка S7), у которой в феврале возникли финансовые проблемы.

В конечном счете все рейсы сибирского перевозчика из Владивостока шли по расписанию, но МАВ заявляет, что угроза приостановления обслуживания - не пустое обещание. Эксперты считают, что жесткая позиция аэропорта Владивосток, 51% акций которого передан "Международному аэропорту Шереметьево", одобрена "сверху". "Падение авиаальянса AiRUnion в 2008 г. также началось с остановки рейсов в регионах. Если во Владивостоке решились на конфронтацию с одним из основных клиентов (по объемам работ, выполняемых МАВ, "Сибирь" делит второе место с "Аэрофлотом". - Прим. "ДК"), значит, для этого есть основания", - говорит независимый аналитик Евгений СТАРОДУБЦЕВ.

"К сожалению, не все авиакомпании добросовестно выполняют свои партнерские обязательства. Так, авиакомпания "Сибирь" возвела неплатежи за наземное обслуживание воздушных судов в обязательный принцип, на протяжении длительного времени злоупотребляя гостеприимством аэропорта Владивосток", - говорится в заявлении МАВ.

По информации пресс-службы, еще 15 мая руководством МАВ были направлены уведомления в авиакомпанию "Сибирь", Росавиацию и транспортную прокуратуру Приморского края о том, что ежедневно растущий долг "Сибири" перед МАВ может привести к приостановлению своевременного обслуживания рейсов. Руководство Федерального агентства воздушного транспорта также было официально поставлено в известность.

"Это было сделано для того, чтобы пока небольшая сумма долга не выросла до огромных размеров и аэропорт Владивосток не попал в ряд авиапредприятий, которым "Сибирь" уже сегодня должна астрономические суммы", - говорится в заявлении.

По словам генерального директора МАВ Максима ЧЕТВЕРИКОВА, сразу после выхода в СМИ информации о возможных задержках рейсов "Сибири" во Владивостоке ему был сделан телефонный звонок от руководства "Сибири", во время которого была озвучена готовность авиакомпании в самое ближайшее время решить вопрос.

"Учитывая этот разговор и интересы пассажиров, рейсы "Сибири" 21 и 22 мая были обслужены в МАВ по-прежнему качественно и своевременно. Но при таком развитии событий, которое происходит сегодня, и при подобных заявлениях руководства "Сибири" в СМИ аэропорт Владивосток не может дать гарантии, что будет терпеть ситуацию и впредь".

В то же время авиакомпания "Владивосток Авиа" выступила в поддержку "Сибири", выразив "возмущение по поводу PR-акции, направленной против авиакомпании S7". "Возможные издержки в исполнении финансовых договорных отношений не дают права аэропортам осуществлять в одностороннем порядке действия по прекращению обслуживания рейсов авиакомпаний. На наш взгляд, предпринятые меры со стороны администрации ОАО "Международный аэропорт Владивосток" носили превентивный, устрашающий характер. Мы выражаем надежду, что данный инцидент послужит поводом для серьезного разбирательства Федеральным агентством воздушного транспорта России", - говорится в заявлении авиаперевозчика.