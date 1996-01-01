Железнодорожные вокзалы ДВЖД модернизируют до мирового уровня

Дирекция железнодорожных вокзалов начинает реализацию первого этапа (2009-2011 годы) "Программы комплексной модернизации и развития железнодорожных вокзалов до 2015 года".

Как сообщает официальный сайт перевозчика, первый этап предусматривает реконструкцию 77 вокзальных комплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и в других городах с населением свыше 200 тыс. человек. В число городов, вокзалы которых подвергнут модернизации, войдут Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск и другие города Дальнего Востока.

Для организаций, желающих участвовать в программе, дирекцией объявлен конкурс по осуществлению модернизации вокзалов с созданием на их базе современных транспортно-пассажирских узлов. С победителями будет заключен договор на выполнение функций технического заказчика.

"Почти пятая часть российских вокзалов, находящихся в ведении дирекции, были построены более 100 лет назад, поэтому неудивительно, что эти объекты не соответствуют требованиям времени. Модернизация необходима для расширения спектра услуг населению, - поясняет Сергей Абрамов, начальник дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД".

Конкурс на соответствующие работы состоится 24 сентября 2009 года в Москве.