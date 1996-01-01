Директора по развитию бизнеса "Дальсвязь" нашла на Сахалине

Заместителем генерального директора ОАО "Дальсвязь" - директором по развитию бизнеса назначен Андрей СУН. С 2001 года он занимал должность начальника отдела маркетинга Сахалинского филиала компании, с 2005г. - заместителя директора Сахалинского филиала по развитию бизнеса. Напомним, что предшественник Андрея Суна Вячеслав ВОЛКОВ ушел в "Ростелеком" вслед за бывшим гендиректором "Дальсвязи" Антоном КОЛПАКОВЫМ.