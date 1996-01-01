"Дальполиметалл" вышел на стабильный уровень

После простоя c ноября 2008 г. по апрель 2009 г. ОАО "ГМК-Дальполиметалл" работает стабильно. По данным руководства предприятия, горняки выполнили план и добились хороших производственных показателей.

Предприятие простаивало из-за обвального снижения цен на свинец и цинк на мировом рынке. За это время у ГМК сменился собственник - им стало ОАО "Русская горнорудная компания" (РГРК). Благодаря собственным финансовым средствам и полученному от Сбербанка кредитному траншу в мае "Дальполиметалл" возобновил производственную деятельность. Ситуация на рынке сбыта продукции для ГМК сегодня складывается неплохо. Концентрат из Дальнегорска востребован на мировом рынке цветных металлов.

Не стоит забывать и о том, что для "Бора" и ГМК действует льготный энерготариф, предоставленный краевой администрацией, - это тоже положительно сказалось на деятельности предприятий. При этом все три предприятия, входящие в РГРК ("Бор", ГМК и ООО "Ярославская горнорудная компания"), имеют многомиллионные долги перед Дальэнергосбытом за потребленную электроэнергию и периодически подвергаются ограничениям.