Дальневосточные порты возвращают утерянные грузы

Прошедший июль выдался достаточно удачным для двух портов региона - Ванинского и Восточного. ОАО "Порт Ванино" в январе-июле в сравнении с аналогичным периодом 2008 года снизил грузооборот на 12,4%, до 3 млн 510,2 тыс. тонн. В то же время в июле отмечен рост грузооборота в сравнении с июлем прошлого года на 0,9%, до 568 тыс. тонн. ОАО "Восточный порт" в январе-июле снизило перевалку грузов на 8%, до 8 млн 367,9 тыс. тонн. При этом в июле Угольный комплекс порта обработал 1 млн 200 тыс. тонн угля, что на 13% выше прошлогодних показателей.