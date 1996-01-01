ВМТП построит зерновой терминал на паях с САХО

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), похоже, нашло партнера для реализации проекта строительства в порту зернового терминала. Соглашение с группой компаний "Сибирский аграрный холдинг" (САХО, Новосибирск) должно быть подписано со дня на день.

Производственные мощности терминала составят 100 тыс. тонн единовременного хранения, минимальный порог - 30 тыс. тонн. Инвестиции в проект должны составить 500 млн руб. Напомним, что проект зернового терминала, включающий комплекс транспортеров и элеватор, предусмотрен стратегическим планом развития порта до 2015 г.