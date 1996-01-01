Геннадий Токуленко ушёл на пенсию

Бывший заместитель министра имущественных отношений РФ, экс-вице-губернатор Приморского края в 1991-2002 гг. Геннадий ТОКУЛЕНКО освобожден от должности директора владивостокского филиала ФГУП "Росморпорт" с 28 июля по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Исполняющим обязанности директора филиала с 29 июля назначен Анатолий НОВИЧКОВ, с июня 2004 г. занимавший должность заместителя директора по эксплуатации.

Владивостокский филиал ФГУП "Росморпорт" был образован в августе 2003 г. С 1 июня 2004 г. филиал начал взимать портовые сборы и вести активную хозяйственную деятельность. В июне 2004 г. директором филиала был назначен Геннадий Токуленко, в 1991-2003 гг. руководивший комитетом по управлению имуществом Приморского края. При Евгении НАЗДРАТЕНКО его статус поднялся до первого вице-губернатора, а при Сергее ДАРЬКИНЕ вернулся на должность на вице-губернатора. 30 ноября Геннадию Гавриловичу исполнится 62 года.