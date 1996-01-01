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Первый билет на "Суперджет-100"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компания "Аэрофлот" начала продажу билетов на первые рейсы нового российского самолета "Сухой - Суперджет-100", которые должны осуществиться в конце декабря этого года.

Согласно сайту авиакомпании, первый рейс SuperJet выполнит 28 декабря 2009 года из Москвы в Челябинск в 7.25 утра. На сайте уже можно забронировать авиабилеты в Анапу, Астрахань и Челябинск, которые будут выполняться "SSJ". Хотя "Аэрофлот" еще не получил два первых авиалайнера, проданных ему, идет обучение экипажа и формирование комплекта запчастей к новому самолету.

Решение о начале эксплуатации нового самолета "Аэрофлот" принял после того, как акционеры ОАО "Компания "Сухой" на очередном собрании определили дату передачи первых лайнеров "Сухой - Суперджет - 100" авиаперевозчику. Как сообщает RBC daily, "Аэрофлот" - стартовый заказчик SSJ, поэтому получил льготную цену: в среднем каждый лайнер должен был обойтись авиакомпании в $21 млн при каталожных $26,2 млн. Однако впоследствии контракт был переписан, так как авиакомпании потребовалась более сложная компоновка. Напомним, что основная сборка этих среднемагистральных самолетов производится на Комсомольском авиационном производственном объединении им. Ю. А. Гагарина (ОАО "КнААПО"). В настоящий момент летные испытания проходят три опытных "SSJ-100".

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